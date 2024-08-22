İstanbul Esenler'de, trafik denetimi sırasında otomobilin çarptığı polis memuru Mustafa Peksoy tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

İstanbul'un Esenler ilçesinde 19 Ağustos'ta Oruçreis Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde trafik denetimi yapan araçlara otomobil çarptı. Kazada, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli polis memuru Mustafa Peksoy ağır yaralandı. Sağlık görevlilerinde hastaneye kaldırılan Peksoy, yapılan müdahalelere rağmen bugün şehit oldu.,

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, şehit polis için 23 Ağustos Cuma günü saat 10.00'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenleneceği duyuruldu.

BURSA İL EMNİYET MÜDÜRÜNDEN ZAİMOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu taziye mesajında, " İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa PEKSOY, noktasında meydana gelen trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerini kullandı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ DEMİRTAŞ'TAN TAZİYE MESAJI

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş taziye mesajında, İstanbul Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa PEKSOY, 19.08.2024 tarihinde uygulama noktasında yaşanan trafik kazası sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 22.08.2024 tarihinde kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.