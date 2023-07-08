İnegöl'de polis ve hemşire ölümden döndü

Bursa-Ankara karayolu üzeri Kulaca mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil yağmur suyu kanalına düştü; 1 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Kulaca mahallesi girişi mevkiinde meydana geldi. Kütahya'dan Bursa'ya seyir halinde olan sürücü Mithat A. Yönetimindeki 16 ASE 497 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç yağmur suyu kanalına düştü. Kaza sonucu otomobildeki sürücünün hemşire eşi Hülya A.(33) yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.