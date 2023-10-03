İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, polisler kaçak göçmenlere yönelik bir operasyon düzenledi. Operasyon anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Pazar akşamı Atatürk Mahallesi'nde gerçekleşen olay, bir ihbar sonrasında meydana geldi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçak göçmenlerin bulunduğu eve baskın düzenledi. Ancak polisin yaklaştığını fark eden üç kaçak göçmen, yakalanmamak için evin birinci katındaki balkon ve camlardan aşağıya atlamaya karar verdi. Yaklaşık üç metre yükseklikten iç çamaşırlarıyla atlayan kaçaklar, bu tehlikeli manevra sırasında birinin kolunun kırıldığı öğrenildi.

Olaya tanık olan bir esnaf olan Adem Gülbeyaz, "Akşam iş yerimi kapattıktan sonra polisler arka taraftan baskın düzenledi. Kaçak göçmenler, polisin geldiğini fark edince camlardan ve balkondan atladılar. Birkaç kişinin kolunun kırıldığını gördüm. Yukarıya doğru kaçtılar. Üç kişi atladı, hatta tabelanın bir harfi bile kırıldı" şeklinde konuştu.

Şu an için kaçan şahısların yakalanması için polis tarafından bir operasyon başlatılmış durumda.