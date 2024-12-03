Sakarya’da polis ekiplerince aranan şahıslara yönelik bir günde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalara devam ediyor. Bu çerçevede, 1 Aralık’ta kent genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda "çocuğun cinsel istismarı", "hırsızlık", "yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "uyuşturucu imal ve ticareti" gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.