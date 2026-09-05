2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finalde Sırbistan'ı 3-0 geçerek adını finale yazdırdı. İstanbul'da oynanan mücadelede rakibine set vermeyen Filenin Sultanları, ortaya koyduğu etkili oyunla taraftarının da büyük desteğini arkasına aldı ve şampiyonluk yolunda son iki takımdan biri haline geldi.

MİLLİLER SET VERMEDEN FİNALDE

Türkiye'nin Sırbistan'a karşı oynadığı yarı final karşılaşmasının üçüncü seti oynandı. Ay-yıldızlılar, karşılaşmanın üçüncü setini 25-20 skorla önde tamamladı ve maçı 3-0 kazanarak bir kez daha Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi.

SULTANLAR HARİKA BAŞLADI

Filenin Sultanları'nın Sırbistan'a karşı oynadığı yarı final karşılaşmasında ilk set oynandı. Milliler, etkili başladığı seti 25-20 skorla önde bitirdi. Seride durum 1-0 oldu.

Türkiye'nin Sırbistan'a karşı oynadığı yarı final karşılaşmasının ikinci seti oynandı. Ay-yıldızlılar, karşılaşmanın ikinci setini 25-19 skorla önde tamamladı. Seride durum 2-0 oldu. Etkili oyununu son sette de sürdüren milliler, Sırbistan'ı set vermeden mağlup etti.

MİLLİLERİN FİNAL YOLCULUĞU

İstanbul'da oynadığı A Grubu maçlarının 4'ünü kazanan, 1'inde mağlup olan "Filenin Sultanları", son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0, çeyrek finalde ise Almanya'yı 3-1 ile elemeyi başardı. Son Avrupa şampiyonu Türkiye, organizasyonda 7 maçta 6 galibiyet alarak son 4 takım arasına adını yazdırdı.

Avrupa Şampiyonası'nda 6 Eylül Pazar günü oynanacak final karşılaşmalarına İstanbul ev sahipliği yapacak.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA 6 MADALYA A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 6. defa yarı finale yükseldi.

Tarihinde 8 kez yarı finale çıkan Türkiye, sırasıyla 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 ve 2026'da üst üste son 4 takım arasına kalmayı bildi.

Milli takım, 2003 ve 2011'de de yarı finalde boy gösterdi.

Avrupa şampiyonaları tarihinde 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında "3" numara olarak katıldığı organizasyonda adım adım ilerleyerek seyircisi önünde mutlu sona ulaşmak istiyor.

SIRBİSTAN, YARI FİNALE 7'DE 7 İLE GELDİ

Tarihinde 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan Sırbistan, yarı finale kadar 7 maçta rakiplerine sadece 2 set verdi. B Grubu'nu 5'te 5 ile lider tamamlayan Sırplar, son 16 turunda Hırvatistan'ı 3-1, çeyrek finalde ise Yunanistan'ı 3-0'la geçti.

Sırbistan'ın Avrupa şampiyonaları tarihinde 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyası yer alıyor.

Türkiye, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 ile geçmeyi başararak şampiyonluk sevinci yaşamıştı.