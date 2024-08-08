Popeyes Hangi Ülkenin bugünkü yazımızda sizlerle bu bilgiyi paylaşacağız.

Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Kuruluş Tarihi: 12 Haziran 1972

Kuruluş Yeri: New Orleans , Louisiana

Slogan: Hızlı Luisiana

Resmi Sitesi: www.popeyes.com.tr

Popeyes Hakkında Bilgi

Popeyes 12 Haziran 1972 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin New Orleans, Louisiana eyaletinde Al Copeland tarafından açılmıştır. Uluslarası satış yapmakta olan bu restoranın sloganı Hızlı Louisiana’dır. Daha çok Amerikan kızarmış tavuk tarzında tavuklar pişirmektedir. Amerika’nın favori tavuk restoranıdır.

Popeyes Hangi Ülkenin

Popeyes, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nindir.

Popeyes Tarihi

İlk şubesini 12 Haziran 1972 yılında New Orleans’ta açmıştır. Al Copeland’ın açtığı Popeye’ın ilk ismi “On the Run Chicken’dır. Ocak 2014 itibariyle dünya üzerinde 27 ülkede 2.000’den fazla restoranı bulunmaktadır. Lezzetinin asıl sırrı ise yemek pişirmenin bir işten çok tutku olduğunu düşünen, Louisiana’nın ünlü şefleriyle çalışmalarıdır. Tavuklarını 12 saat önceden özel baharatlarla marine edip müşterisine sıcacık ve çıtır çıtır servis etmektedir. Ülkemize TAB Gıda güvencesiyle gelmiştir. Popeyes’ın tavuklarının kızartıldığı yağlar, kalp ve damar sağlığına sakıncalı olduğu için kesinlikle trans yağ içermemektedir. 27 ülke genelindeki yarışmada “Yılın Franchisee” ödülüne layuk görülmüştür. 2015 yılında Popeyes, Dünyada 43’üncü, Türkiye’de 8. yılını kutlamıştır.

Popeyes Ödülleri

2009 yılı En Başarılı Franchisee Ödülü

Marka Bilinirliğini Oluşturmak, Küresel Ödülü

International Market of the Year Ödülü

Yılın Franchisee’i Ödülü

Amerika’nın kızarmış tavuk şampiyonu – mağlup edilemez baharatlı lezzet ödülünü de almayı başarmıştır.

Popeyes’ın Dünya’da Şubeleri Olan Ülkeler

Bahreyn

Kanada

Çin

Kosta Rika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Gürcistan

Almanya

Guyana

Honduras

Hong Kong

Endonezya

Irak

Jamaika

Ürdün

Kuveyt

Malezya

Meksika

Panama

Peru

Katar

Suudi Arabistan

Singapur

Güney Kore

Surinam

Trinidad

Türkiye

Vietnam

Popeyes Menüleri

2 Parça Tavuk Menü

Golden But Menü

3 Parça Tavuk Menü

Acılı Kanat Menü

Tenders Menü

Nuggets Menü

Dip’n Chicken Menü

Wicked Chicken Menü

Maxi Menü

Maxi XL Menü

Maxi Menü (Nuggets’lı)

Maxi Avantaj Menü

Maxi Dip Menü

Brioche Deluxe Menü

Popchicken Menü

Chicken Deluxe Sandviç Menü

Panini Gusto Menü

Double Popchicken Menü

Poproll Menü

Nuggets Salata Menü

Tavukburger Menü

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