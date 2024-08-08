Popeyes Hangi Ülkenin bugünkü yazımızda sizlerle bu bilgiyi paylaşacağız.
Hangi Ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Kuruluş Tarihi: 12 Haziran 1972
Kuruluş Yeri: New Orleans , Louisiana
Slogan: Hızlı Luisiana
Resmi Sitesi: www.popeyes.com.tr
Popeyes Hakkında Bilgi
Popeyes 12 Haziran 1972 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin New Orleans, Louisiana eyaletinde Al Copeland tarafından açılmıştır. Uluslarası satış yapmakta olan bu restoranın sloganı Hızlı Louisiana’dır. Daha çok Amerikan kızarmış tavuk tarzında tavuklar pişirmektedir. Amerika’nın favori tavuk restoranıdır.
Popeyes Hangi Ülkenin
Popeyes, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nindir.
Popeyes Tarihi
İlk şubesini 12 Haziran 1972 yılında New Orleans’ta açmıştır. Al Copeland’ın açtığı Popeye’ın ilk ismi “On the Run Chicken’dır. Ocak 2014 itibariyle dünya üzerinde 27 ülkede 2.000’den fazla restoranı bulunmaktadır. Lezzetinin asıl sırrı ise yemek pişirmenin bir işten çok tutku olduğunu düşünen, Louisiana’nın ünlü şefleriyle çalışmalarıdır. Tavuklarını 12 saat önceden özel baharatlarla marine edip müşterisine sıcacık ve çıtır çıtır servis etmektedir. Ülkemize TAB Gıda güvencesiyle gelmiştir. Popeyes’ın tavuklarının kızartıldığı yağlar, kalp ve damar sağlığına sakıncalı olduğu için kesinlikle trans yağ içermemektedir. 27 ülke genelindeki yarışmada “Yılın Franchisee” ödülüne layuk görülmüştür. 2015 yılında Popeyes, Dünyada 43’üncü, Türkiye’de 8. yılını kutlamıştır.
Popeyes Ödülleri
- 2009 yılı En Başarılı Franchisee Ödülü
- Marka Bilinirliğini Oluşturmak, Küresel Ödülü
- International Market of the Year Ödülü
- Yılın Franchisee’i Ödülü
- Amerika’nın kızarmış tavuk şampiyonu – mağlup edilemez baharatlı lezzet ödülünü de almayı başarmıştır.
Popeyes’ın Dünya’da Şubeleri Olan Ülkeler
- Bahreyn
- Kanada
- Çin
- Kosta Rika
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
- Gürcistan
- Almanya
- Guyana
- Honduras
- Hong Kong
- Endonezya
- Irak
- Jamaika
- Ürdün
- Kuveyt
- Malezya
- Meksika
- Panama
- Peru
- Katar
- Suudi Arabistan
- Singapur
- Güney Kore
- Surinam
- Trinidad
- Türkiye
- Vietnam
Popeyes Menüleri
- 2 Parça Tavuk Menü
- Golden But Menü
- 3 Parça Tavuk Menü
- Acılı Kanat Menü
- Tenders Menü
- Nuggets Menü
- Dip’n Chicken Menü
- Wicked Chicken Menü
- Maxi Menü
- Maxi XL Menü
- Maxi Menü (Nuggets’lı)
- Maxi Avantaj Menü
- Maxi Dip Menü
- Brioche Deluxe Menü
- Popchicken Menü
- Chicken Deluxe Sandviç Menü
- Panini Gusto Menü
- Double Popchicken Menü
- Poproll Menü
- Nuggets Salata Menü
- Tavukburger Menü
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