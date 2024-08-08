Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-140 kara yolu otoyol gişeleri mevkiinde tırdan yola dökülen asit paniğe sebep oldu. Trafiğe kapatılan yol, AFAD ekiplerinin de sevk edildiği bölgede yapılan çalışmaların ardından temizlenerek tekrar açıldı.

Olay, D-140 kara yolu Akyazı gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.F.T. kontrolündeki 10 AGN 940 çekici plakalı tırın dorsesinde yüklü olan ‘polialiminyum klorür’ (asit) yola döküldü. Tırın dorsesinden yola dökülen sıvı maddeyi fark eden diğer sürücüler, tır sürücüsünü uyardı. Aracın durdurulmasının ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye, Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünden KBRN ekibi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün ilgili birimleri ile jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Olay yerine ulaşan jandarma ekiplerince yol trafiğe kapatıldı. AFAD ekiplerince gerekli kontroller yapıldıktan sonra yol itfaiye ekiplerince yıkandı. Kara yolları ekiplerinin bölgedeki kumlama çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.