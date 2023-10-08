Potanın Tarzanları son 10 günde oynadığı 4’üncü resmi müsabakasında Galatasaray Ekmas’a son saniyeye kadar heyecanın dinmediği maçta deplasmanda 85-81 mağlup oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Galatasaray Ekmas ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 2’nci haftasında Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Kulüp Başkanı Bora Çaylan da salonda takip etti. Karşılaşmaya Pako Cruz ile etkili başlayan yeşil-beyazlı takım, ilk periyodu 20-12 önde kapattı.

İkinci periyotta skor bulmakta zorlanan Tarzanlar, soyunma odasına 40-33 geride gitti. Karşılaşmanın ikinci yarısında etkili oynayan ve maça tekrar ortak olan Manisa BBSK, öne geçme fırsatlarını değerlendiremedi. Son saniyeye kadar oyundan kopmayan Tarzanlar, müsabakadan 85-81 mağlup ayrıldı.

Daron Fatts Russell attığı 22 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken 7 ribaunt alıp, 6 da asist yaptı. John Roberson 16 sayı, Pako Cruz 13 sayı, Ryan Luther 12 sayı, Emanuel Terry 10 sayı, Dorukhan Engindeniz 6 sayı, Berke Atar ise 2 sayı ile maçı tamamladı.