Prezervatif ya da diğer bir adı ile kondom, cinsel ilişki öncesinde uygulanan, gebelikten korunmayı sağlayan bir doğum kontrol yöntemidir.

Prezervatifler, doğru kullanılması halinde %97 oranında koruma sağlamaktadır. Prezervatifler, AİDS gibi ciddi cinsel hastalıklardan koruyucu özelliktedir.

Prezervatiflerin herhangi bir yan etkisi yoktur. Ancak içindeki maddeler, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabilir.

Prezervatiflerin boşalmayı önleyici etkisi vardır.

Prezervatif gebelikten korur mu?

Prezervatif ile doğum kontrolünü sağlayan bir çiftin gebe kalma riski, tüm yıl boyunca %10’dur. Prezervatifin doğru kullanılması halinde koruyuculuğu oldukça yüksektir.

Prezervatif kimler için uygun değildir?

Prezervatif lateks alerjisi olan kişiler tarafından kullanılabilecek bir koruma yöntemi değildir. Lateks alerjisi olan kişilerin prezervatif kullanması durumunda alerjik reaksiyonlar görülebilir.

Prezervatif yırtıldı, ne yapmam gerekiyor?

Cinsel ilişki esnasında prezervatifin yırtıldığı durumlarda, sperm hücreleri vajene ulaşır. Bu sebeple de gebelik meydana gelebilir. Bu gibi durumlarda ertesi gün hapı gibi acil korunma yöntemleri devreye girmelidir. Bu haplar cinsel ilişkiden sonraki en kısa zamanda alınmalıdır. Cinsel ilişkiden en geç olarak 72 saat sonra alınabilir. Ancak zaman ilerledikçe etkinliğini kaybedeceği bilinmelidir.

Prezervatif gebelikten nasıl korur?

Prezervatif sayesinde, sperm hücreleri kadın üreme organlarına ulaşamaz. Bu sayede de gebelikten korunma sağlar.

Prezervatifin avantajları nelerdir?

Doğru kullanılması durumunda gebelikten %97 koruma sağlar.

Cinsel temas ile bulaşabilecek hastalıklara karşı koruma sağlar.

Erkeklerin aile planlamasına katılımı için teşvik edicidir.

Prezervatif satın almak için doktora gitmek gerekmez, reçete ile sayılmaz.

İhtiva ettiği maddelere alerjik reaksiyon gösterenler hariç, sağlığa herhangi bir zararı bulunmaz. Kullanımı için üst ya da alt yaş limiti yoktur.

Prezervatifin dezavantajları nelerdir?

Cinsel ilişkinin duraksamasına yol açabilir.

Erkeklerin erekte olmasını zorlaştırabilir.

Bulunulan her cinsel ilişki için yeni bir prezervatif takmak gerekir.

Prezervatif kimler için uygun bir korunma yöntemidir?

Korunmak isteyen erkekler için (yaş limiti olmadığı için her erkek kullanabilir),

Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruma sağlamak isteyenler için,

Farklı bir doğum kontrol yöntemi ile korunmak istemeyenler için,

Cinsel ilişkide sık sık bulunmayanlar,

Vazektomi ardından geçici olarak korunması gereken erkekler için uygun bir yöntemdir.

Prezrvatif nasıl kullanılır?

Bulunulan her cinsel ilişki için yeni bir prezervatif takmak gerekir.

Prezervatif erekte olmuş penise takılmalıdır.

Prezervatifin ucunda meninin dolacağı rezervuarın, başparmak ve işaret parmağı arasında sıkıştırılarak havasının çıkması sağlanmalıdır.

Bir elin baş ve işaret parmakları ile prezervatifin kenarı penis köküne doğru yuvarlatılmalıdır. Prezervatifin katları bu şekilde açılmalıdır.

Kondomun kayması sebebiyle içindeki sperm hücrelerinin dışarı çıkmaması adına penisin ereksiyonunu kaybetmeden önce, prezervatif parmaklarla tutularak penis vajinadan dışarı çekilmelidir.

Prezervatifler yalnızca tek kullanımlıktır. Kullanıldıktan sonra atılmalıdır.

Kondomun yırtılma riskine karşı yedik bir kondom bulundurmak gerekir.

Prezervatifin kayganlaşması için çeşitli maddeler kullanmamak gerekir. Bu maddeler prezervatifin koruyuculuğunu azaltır.

Prezervatifler serin ve karanlık bir ortamda muhafaza edilmelidir. Sıcak bir ortamda muhafaza edilen prezervatiflerin bozulma riski vardır.

Prezervatif kullanırken dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir?

Her bir prezervatif tek kullanımlıktır.

Her cinsel ilişkide yeni bir kondom takılmalıdır.

Prezervatifin çıkarılması ardından, korunmadan cinsel ilişkiye girmemek gerekir. Peniste sperm hücresi kalma riski vardır.

Prezervatif satın alırken, prezervatifin spermisid özellikte olmasına dikkat edilmelidir. Bunun dışında HIV karşıtı yani Anti HIV prezervatifler de piyasada bulunmaktadır.

Prezervatif, penis erekte olduğu an takılmalıdır.

Toplumda en yaygın olarak yapılan hatalardan biri, prezervatifin hemen cinsel ilişkide bulunulmadan önce takılmasıdır. Bu sebeple beklenmeyen gebelikler olabilir. Cinsel ilişki öncesi penisten gelen sıvılarda sperm hücreleri mevcuttur. Bu sebeple dikkatli olunması gerekir.

Kadında ya da erkekte lateks ya da prezervatifin ihtiva ettiği spermisitlere karşı alerji olması halinde kondomun kullanılması sakıncalıdır.

Kondomlar ulaşılması kolay koruyuculardır. Kolay bir şekilde temin edilebilir.

Prezervatifler, AIDS, Hepatit B, Hepatit C hastalıkları gibi sorunların cinsel ilişkide bulaşmasını engeller ya da riskin azalmasını sağlar.

Prezervatif kullanımı HPV enfeksiyonundan korur mu?

Prezervatif HPV enfeksiyonunun bulaşma riskini azaltır. Ancak kesin olarak HPV virüsünden korunmayı sağlamaz. Prezervatif, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruyucu özelliği en yüksek doğum kontrol yöntemidir. Ancak, HPV’den kesin olarak korunma sağlayamaz.

Prezervatifin cinsel ilişkide yırtılması durumunda, gebelik riski ve cinsel hastalık riski oldukça artar. Böyle bir durumda mutlaka bir doktora başvurmak gerekir.

Prezervatif ile doğum kontrollerini sağlayan çiftlerin, kayganlaştırıcı madde kullanması önerilmez. Bu maddeler prezervatifin yırtılma riskini yükseltir.

Prezervatiflerin bazıları anal ilişki için de oldukça dayanıklıdır. Ancak her prezervatif bu ilişki için uygun değildir. Satın almadan önce bu konuyu araştırmak ve öğrenmek gerekir.

Prezervatiflerin son kullanma tarihi vardır. Şayet paket açık kalırsa ya da son kullanma tarihi geçerse, prezervatif gebelikten ve cinsel hastalıklardan korumayacaktır.

Prezervatifin Vajinada Kalması

Bu durum oldukça nadir şekilde görülen bir durumdur. Özellikle de yeni evli çiftlerde karşılaşılır. Prezervatif yanlış kullanım yöntemleri dolayısı ile vajinada sıkışabilir ve çıkmayabilir.

Şayet elinizle prezervatifi çıkaramıyorsanız, mutlaka bir jinekologdan yardım istemelisiniz.

Cinsel ilişki esnasında prezervatifin vajina içinde takılı kalmaması için: