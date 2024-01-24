Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Doğu Anadolu Fayı üzerindeki önemli bir uyarıda bulundu. Sosyal medya hesabı X'ten paylaştığı mesajında, Bingöl-Karlıova bölgesindeki gerilmenin giderek arttığını vurgulayarak, yapılaşmanın bu bölgede 8 büyüklüğündeki depremlere dayanıklı olması gerektiğini belirtti.

Türkiye'de depreme en duyarlı bölgelerden biri olarak gösterilen Bingöl-Karlıova'yı işaret eden Ercan, özellikle Gökdere, Ilıca ve Karlıova gibi yerleşim alanlarına dikkat çekti. Mesajında, "Doğu Anadolu Kırığı boyunca gerilme hızı KD'ya Bingöl- Karlıova'ya doğru gittikçe artıyor. Türkiye'de depreme en duyarlı yer burasıdır. Yapılaşma kayalık yerlerde, M8,0'e dayanacak güçte yapılmalıdır. Gökdere, Ilıca, Karlıova'ya dikkat." dedi.

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