Yaz mevsiminin keyifli geçmesi için alınacak basit önlemlerin birçok sağlık sorununu önleyebileceğini ifade eden Prof. Dr. Aylin Gül, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan bireylerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

"Havuz sonrası kulak enfeksiyonları artıyor"

Yüzme sonrası kulakta kalan nemin bakterilerin çoğalması için uygun bir ortam oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Aylin Gül, dış kulak yolu enfeksiyonlarının yaz aylarında en sık karşılaşılan KBB hastalıklarından biri olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Aylin Gül, "Yüzme sonrasında kulakta ağrı, dolgunluk hissi, kaşıntı veya akıntı gelişmesi enfeksiyon belirtisi olabilir. Kulak içine pamuklu çubuk ya da yabancı cisimlerle müdahale etmek enfeksiyonu daha da ağırlaştırabilir. Şikayetler başladığında vakit kaybetmeden bir Kulak Burun Boğaz uzmanına başvurulmalıdır" dedi.

Klima boğazı ve ses tellerini olumsuz etkileyebilir

Klimaların bilinçsiz kullanımının boğaz kuruluğu, ses kısıklığı ve üst solunum yolu enfeksiyonlarını tetikleyebildiğini ifade eden Prof. Dr. Aylin Gül, ortam sıcaklığının çok düşük ayarlanmaması gerektiğini vurguladı.

Dr. Gül, "Klima hava akımının doğrudan yüz ve boyun bölgesine gelmesi boğaz mukozasını kurutarak enfeksiyonlara zemin hazırlayabilir. Ortamın düzenli havalandırılması ve yeterli sıvı tüketimi yaz aylarında büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Alerjiler yazın da devam ediyor

Yaz mevsiminde polen, toz ve çevresel alerjenlerin etkisinin sürdüğünü belirten Prof. Dr. Aylin Gül, uzun süren burun tıkanıklığı, hapşırık, geniz akıntısı ve kaşıntının alerjik rinit belirtisi olabileceğini söyledi. Dr. Gül, "Burun tıkanıklığı yalnızca yaşam kalitesini düşürmekle kalmaz; uyku düzenini, nefes almayı ve günlük performansı da olumsuz etkileyebilir. Uzun süren şikâyetlerde mutlaka uzman değerlendirmesi yapılmalıdır" şeklinde konuştu.

Geçmeyen belirtiler ihmal edilmemeli

İki haftadan uzun süren ses kısıklığı, boyunda ele gelen kitle, yutma güçlüğü, kulakta işitme kaybı veya sürekli burun tıkanıklığının mutlaka uzman tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Aylin Gül, erken teşhisin birçok hastalıkta tedavi başarısını önemli ölçüde artırdığını ifade etti.

"Sağlıklı bir yaz için küçük önlemler yeterli olabilir"

Yaz aylarında alınacak basit tedbirlerin kulak burun boğaz hastalıklarının büyük bölümünü önleyebileceğini söyleyen Prof. Dr. Aylin Gül, "Temizliği denetlenen havuzları tercih etmek, yüzme sonrasında kulak hijyenine dikkat etmek, klimayı doğru kullanmak, bol su tüketmek ve uzun süren şikâyetleri önemseyerek gecikmeden hekime başvurmak sağlıklı bir yaz geçirmenin temel adımlarıdır. Erken tanı sayesinde birçok Kulak Burun Boğaz hastalığı başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir" diye konuştu.