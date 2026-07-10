Yayımladığı mesajda İnegöl’e hizmet edecek olmanın onurunu ve sorumluluğunu taşıdığını belirten Akpay, görev süresince insanı merkeze alan, adalet, samimiyet ve ortak akla dayalı bir kamu hizmeti anlayışı benimseyeceklerini ifade etti.

Ayhan Akpay şu ifadeleri kullandı:

Kıymetli İnegöllü Hemşehrilerim,

Bugün itibariyle İnegöl Kaymakamı olarak görevime başlamış bulunuyorum.



Tarihi, üretim gücü, çalışkan insanları ve köklü değerleriyle Bursa’nın gözbebeği, mobilyanın başkenti İnegöl’e hizmet edecek olmanın onurunu ve sorumluluğunu yürekten hissediyorum.



Görev anlayışımız; insanı merkeze alan, adalet, samimiyet ve ortak akıl temelinde şekillenen bir kamu hizmeti anlayışı olacaktır. Devletimizin şefkatini ve gücünü her vatandaşımıza en etkin şekilde ulaştırmak, kurumlarımızla, yerel yönetimlerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla ve tüm hemşehrilerimizle el ele vererek İnegöl’ün gelişimine katkı sunmak en büyük gayemizdir.



Kapımız ve gönlümüz her zaman vatandaşımıza açık olacaktır. Birlik, beraberlik ve karşılıklı güven içerisinde, İnegöl’ü daha da ileriye taşıyacak çalışmaları hep birlikte hayata geçireceğimize inanıyorum.



Rabbim bizleri mahcup etmesin; bu güzel şehre ve kıymetli hemşehrilerimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin.