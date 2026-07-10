Toplantıda söz alan MÜSİAD İnegöl Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu, İnegöllü müteşebbis girişimciler, üyeler ve iş dünyası adına çalışma hayatındaki önemli bir bürokratik tıkanıklığı Bakan Işıkhan’a aktardı.



"İcra Takibi İşverenin Değil, Sistemin Sorumluluğu Olmalı"

Başkan Yazaroğlu, çalışanların icra dosyalarının takibi ve ödemelerinin işveren sırtına yüklenmesinin ciddi mağduriyetlere yol açtığını belirterek şu soruyu ve çözüm önerisini dile getirdi:

"Bugün tüm çalışanlarımızın maaş ödemeleri artık bankalar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Dijitalleşen bu sistemde, çalışanlarımızın icra takip dosyalarının ödemelerini kesip yatırma zorunluluğu hâlâ biz işverenlerin üzerinde bulunuyor. İş yoğunluğu arasında bu ödemelerin eksik yapılması veya gecikmesi durumunda, şirket hesaplarımıza bloke konulması ve haciz kararları gibi çok ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalıyoruz.

Bu yükün işverenden alınarak, ödemelerin doğrudan çalışanın banka hesabından periyodik olarak çekilmesi ya da Adalet Bakanlığı ile ortak bir entegrasyon sağlanarak dijital bir çözüme kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz."





Bakan Işıkhan: "Konunun Takipçisi Olacağız"

İş dünyasının üzerindeki bu idari yükün hafifletilmesi talebini dikkatle dinleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, konunun işleyiş ve ticaretin aksamaması açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Bakan Işıkhan, işverenlerin haklı talebini yakından takip edeceklerini ve gerekli kurumlarla koordinasyon içinde bu konunun üzerinde duracaklarını ifade etti.

Ayrıca Şube olarak hazırlanan Bakanlığın sorumluluk alanını ilgilendiren İnegöl iş dünyası ve çalışma hayatına dair sorunlar ve çözüm önerileri raporu da Genel Merkez aracılığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına da iletildi