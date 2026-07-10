Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, bilim, teknoloji ve yapay zekâya yönelik ortaya koyduğu projeler ve sürdürdüğü önemli çalışmalarla ödülleri toplamaya devam ediyor. Daha önce Türkiye’nin en başarılı keşif kampüsü seçilen Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü, bu kez TÜBİTAK tarafından Türkiye’nin en iyi bilim toplum projesi uygulayan bilim merkezi seçildi. Türkiye’nin en büyük yapay zekâ festivali CANİKFEST Yapay Zekâ Yolculuğu, Karadeniz Bölgesi’nin ilk ve tek büyük ölçekli bilim festivali CANİKFEST başta olmak üzere gerçekleştirmeye devam ettiği bilim söyleşileri, bilim sergileri ve yapay zekâ eğitimleriyle bilimi ve teknolojiyi çocuklarla, gençlerle ve her yaştan vatandaşla buluşturmaya devam eden Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’ne ödülü, TÜBİTAK tarafından düzenlenen Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi’nde (TÜBİTEM) takdim edildi.

Milli Teknoloji Hamlesi idealinin önemini projeler ve programlarla yaygınlaştırmaya devam ettiklerini aktaran Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bilim ve teknolojide tam bağımsız Türkiye anlayışıyla üreten nesilleri yetiştirdiklerini belirterek, "Milli Teknoloji Hamlesi seferberliğiyle çalışıyor, yeni başarılara imza atmaya devam ediyoruz" dedi.

Bilim ve teknolojiye Canik mührü

Türkiye’nin en iyi bilim toplum projesi uygulayan bilim merkezi ödülüyle yeni bir başarıya daha imza attıklarını söyleyen Başkan Sandıkçı, "Tüketim merkezli bilim ve teknoloji anlayışının tam tersine milli duygularla üretilen, insanlığa fayda sağlaması için araç haline dönüştürülen bir bilim ve teknoloji kültürü inşa ediyoruz. Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde yazılım, robotik kodlama, ve yapay zeka başta olmak üzere birçok alanda çocuklarımızı ve gençlerimizi ücretsiz eğitimlerle buluşturuyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi seferberliğiyle sürdürdüğümüz çalışmalarla özellikle yerli ve milli teknolojiler ile yenilikçi teknolojiler konusunda her yaştan vatandaşımızın bilgi sahibi olmasını ve yenilikçi teknolojileri deneyimlemelerini sağlıyoruz. Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzle aldığımız Türkiye’nin en iyi bilim ve toplum projesi uygulayan bilim merkezi ödülüyle başarılarımıza bir yenisini daha ekledik. Canik’te yetkinlikleri ve erdemleriyle bilimi ve teknolojiyi üreten nesilleri yetiştirmeye devam edecek, Milli Teknoloji Hamlesi idealiyle kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.