Mahalle sakinleri, Uludağ İçecek Fabrikası tarafından yürütülmesi planlanan sondaj faaliyetinin bölgedeki içme ve sulama suyu kaynaklarını olumsuz etkileyebileceğini öne sürdü. Bunun üzerine yaylaya çıkan köy halkı, çalışmaya karşı olduklarını dile getirerek su kaynaklarının korunmasını talep ederek, "Şu an Kırkpınar Yaylası’ndayım. İçme suyumuz, sulama suyumuz kayboluyormuş. Sondaj açacaklarmış. Yıllar önce kaybettiğimiz sularımız vardı. Bu içtiğimiz su Elmaçayır, Fevziye, Paşaören, Tuzla, Bataklı, Süle, Cerrah oralara gidiyor. Bizim sularımıza el koyulacakmış. Ben kendi aracımla geldim sabah 8’de. Az önce orman işletme geldi, dedikleri şey ‘Ateş yaktın mı?’. Biz buraya suyumuzu değerlendirmek için geldik, inek güttük. Hiç orman yangını olmadı. Şimdi insanlar ne yapıyor. Geliyor mangal yakıyor. Tamam yak mangalını ama ateşini söndür. Ben geziyorum şu an şu suyun güzelliğine bakın. Bu değerlerimizi kaybetmeyelim. Dereden akan suyu saldık evlerimize saldık. Yenişehir Ovası geçen sene hiçbir şeyini sulayamadı. Barajlarda su yoktu. Eğer bu su kesilirse içme suyun yok zaten. Anlatmak istediğim şey şu desteklerini bekliyorum İnegöl halkı, Yenişehir halkı, Bursa halkı. Bursa’ya da büyük ihtimal buradan gidiyor" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi