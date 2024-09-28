Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda yönetime tepki için toplanan Fenerbahçe taraftarı, stadyuma yürümek isterken polisle aralarında tartışma çıktı.

Until The Grave (UTG) grubunun düzenlediği yürüyüş öncesi sarı-lacivertli taraftarlar Yoğurtçu Parkı’nda toplandı. Taraftarlar, futbol takımının uzun süredir şampiyon olamaması nedeniyle yönetim aleyhine tezahüratta bulundu. Protestonun ardından slogan atarak stada yürümek isteyen taraftar grubuna çevik kuvvet ekipleri ve polis ekipleri izin vermedi. Çevik kuvvet polisi megafonla taraftarın dağılmasını istedi. Stadın önüne gitmek için taraftarlar ara sokaklara dağıldı. Sloganlarla yürüyüş yapan taraftarlar stadın yakınlarına geldiklerinde polis ekipleri ile aralarında arbede yaşandı. Polis ekipleri bazı taraftarların elindeki pankartları aldı. Sarı lacivertli taraftarlar bir süre daha protesto yaptıktan sonra toplu taşıma araçlarına binerek dağıldı.