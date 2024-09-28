İlk 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 5 puan toplayabilen temsilcimiz İnegölspor’un 5. hafta konuğu Antalya ekibi Kepezspor olacak.

Gol yollarında ilk 4 hafta şanssızlık yaşayan ekibimiz, kendi sahasında ki ilk galibiyeti Kepezspor karşısında almaya çalışacak. Şu ana kadar ki tek galibiyeti ligin son sırasında yer alan Afyonspor’a karşı deplasmanda 1-0’lık sonuçla alan ekibimiz, bu kez şeytanın bacağını kırmak istiyor.

Bugüne kadar oynanan 4 haftada rakip fileleri sadece 2 kez havalandıran bordo beyazlılar, kalesinde ise 3 gol gördü. Kendi saha ve seyircisi önünde ise 2 kez karşılaşan İnegölspor, bu maçlardan 2 beraberlik çıkardı.

KEPEZ İNEGÖL’E MORALLİ GELİYOR

Geçtiğimiz yıl 3. Lig’de Kafkasspor’un grubundan şampiyon çıkarak 2. Lige yükselen Kepezspor ise İnegöl’e moralli geliyor. İlk 3 haftada sadece 2 puan toplayan konuk ekip, geçtiğimiz hafta kendi saha ve seyircisi önünde Afyonspor’u 6-0 yenmeyi başardı.

Bu yıl deplasmanda oynadığı iki karşılaşmadan 1 puan çıkarabilen ekip, Adana01 FK’ya 1-0 yenilirken, Sarıyer deplasmanından ise 1-1’lik sonuçla döndü.

Deplasman maçlarında dirençli görüntüsü ile dikkat çeken ekip, güçlü defans hattıyla dikkat çekiyor. 4 hafta sonunda elde ettiği 5 puana karşılık kalesinde sadece 2 gol gören Kepezspor, rakip fileleri ise 7 kez havalandırdı.

Üstün Bilgi son 4 hafta da attığı 2 golle takımın şu ana kadar ki en skorer ismi olurken, takımda toplamda 6 futbolcu gol atma başarısı gösterdi.

İNEGÖLSPOR-KEPEZSPOR MAÇI NE ZAMAN?

2. Lig Beyaz Grupta İnegölspor ve Kepezspor arasında oynanacak olan 5. hafta karşılaşması 29 Eylül Pazar günü İlçe Şehir stadyumunda saat 16.00’da başlayacak.