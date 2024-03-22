PRP “Platelet Rich Plasma” yani trombosit yönünden zenginleştirilmiş plazma uygulaması ile yapılan bir tedavi metodudur. Kişiden alınan az miktardaki kanın özel bir işlemden geçirilerek bileşenlerine ayrıştırılması ve elde edilen “platelet yönünden zenginleştirilmiş plazmanın” yine aynı kişiye enjeksiyon yoluyla geri verilmesi işlemidir.

PRP Nasıl Elde Edilir?

PRP tıbbi bir uygulamadır ve sadece doktorlar tarafından yapılmalıdır. Doktor hastasını değerlendirdikten sonra tedavi için uygun olan hastadan az miktarda kan alınır ve bu kana özel bir kit içinde santrifüj işlemi uygular. Bu işlemin sonunda kan bileşenlerine ayrılır ve trombositten zengin olan kısım elde edilir. Buna PRP adı verilir.

PRP’nin İyileştirici Etkisi Nasıl Gerçekleşir?

Trombosit hücreleri, kanın pıhtılaşmasını sağlayan ve ayrıca vücudumuzdaki hasarlı damarları ve diğer dokuları onaran büyüme faktörleri içeren hücrelerdir. Konsantre şekilde elde edilmiş olan PRP’de bulunan yüksek yoğunluklu ve etkili büyüme faktörleri, kollajen üretimi ve yeni kılcal damarların oluşmasını sağlar. Böylelikle dokunun tamiri ve yenilenmesi sağlanır. Yani bu hücreler vücudumuzda bir hasar oluştuğunda doğal olarak kan yoluyla hasarın olduğu bölgeye ulaşarak doku tamirini gerçekleştiren hücrelerdir.

Eklemlere Uygulanan PRP’nin İyileştirici Etkisi

Eklem içine yapılan uygulamalarla eklemlerde doku tamiri sonucu iyileşme sağlanarak ilgili eklemin ağrısının geçmesi ve eklemdeki hasarın iyileşmesi mümkün olmaktadır. Kişinin kendi kanından hazırlanan; içerisinde iyileştirici faktörler, doku tamiri, kollajen onarımı yapan faktörlerin olduğu serum ile aşağıdaki eklem hastalıkları oldukça etkili bir şekilde tedavi edilmektedir.

Proloterapi Nedir?

Proloterapi kas iskelet sistemi kaynaklı ağrıların tedavisinde kullanılan bir enjeksiyon yöntemidir ve son dönemde özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde ve Avrupa ülkelerinde popülaritesi giderek artmaktadır.

Proloterapinin Tedavisinde Etkili Olduğu Hastalıklar:

Bel ağrısı

Boyun ağrısı

Ayak bileği yaralanmaları

Aşil tendonu yaralanmaları

Coccyx (kuyruk sokumu bölgesi) ağrıları

Tenisçi dirseği, golfçü dirseği

Topuk dikeni

Dizde menisküs ve çapraz bağ yırtıkları

Omuz ağrıları, omuzda tendon yırtıkları

Spor yaralanmaları

Sırt ağrıları

Çene eklemi çıkığı, çene eklemi hastalıkları (TME disfonksiyonu)