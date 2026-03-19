Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Çayyaka Mahallesi Boğazava mevkiinde sürücü Selçuk B.(43) yönetimindeki 16 ZS 317 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu istinat duvarına çarptı. Kaza sonucu sürücü yaralanmazken, otomobilde yolcu konumunda bulunan Demet B.(39), Elvin B.(5), Enes B.(17) ile Ayşe B.(61) yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.
