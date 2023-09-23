Psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen ve beşinci defa yüksek gerilim hattına tırmanan bir kişi binlerce voltluk akıma kapıldıktan sonra yere düşerek ağır yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Cumayanı köyünde meydana geldi. Daha önce 4 defa çıktığı yüksek gerilim hattı direğinde intihar girişiminde bulunan Yılmaz Güllüoğlu, bugün 5. kez aynı direğe çıktı. En son geçtiğimiz hafta da aynı direğe çıkan şahıs, bu kez çıktığı direkte yüksek gerilim hattına temas edip binlerce voltluk akıma kapıldı. Bir vatandaş tarafından cep telefonuna saniye saniye yansıyan o anlarda akıma kapılan şahıs dumanlar içerisinde metrelerce yüksekten yere düşerek ağır yaralandı. Güllüoğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Karabük'te hastanede kalbi duran şahıs doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü.

Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen şahsın akıma kapılma anlar ile geçen hafta tırmandığı elektrik direğindeki o anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.