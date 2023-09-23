3'üncü kattaki balkondan düşmesi neticesinde hastaneye kaldırılan genç kız, hayatını kaybetmişti. Genç kızın 3'üncü kattan düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Korkunç olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın 3'üncü katında ikamet eden 18 yaşındaki Funda Coşkun, henüz bilinmeyen sebeple evinin balkondan düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içerisinde kalan Funda Coşkun, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Coşkun, sevk edildiği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ederken, Funda Coşkun'un balkondan düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, genç kızın bir anda yola düştüğü görülüyor. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Sağlık Merkezini arayarak yardım istiyor.