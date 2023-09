Gönderi işlemlerinde kargo firması olarak PTT’yi seçen kişiler, anlık olarka kargolarının nerede olduklarını görüntüleyebiliyorlar. Ptt bu sistem ile birlikte pek çok firmanın da PTT kargo kullanmasını sağladı. Ptt kargo, gönderilerin hangi araca yüklendiğini tek tek kaydediyor ve araçtaki gps sayesinde kargonuzun nerede olduğunu görüntüleyebiliyor. Ayrıca kargonuz araçta değil de şubede veya dağıtım bölgesinde ise, bunun bilgisi de sisteme işleniyor ve böylece kargonuzun nerede olduğunu çok rahat bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Peki PTT kargom nerede takibi nasıl yapılır, vermiş olduğunuz bir siparişin nerede olduğunu nasıl görüntüleyebilirsiniz. Ptt üzerinden gönderi sorgulama nasıl yapılır. Hepsi ve daha fazlası bu yazıda,

PTT Kargo Neden Tercih Ediliyor? Avantajları Dezavantajları

Ptt kargo, ülkemizdeki diğer pek çok kargo firmasına göre çok daha ucuz bir şekilde çalışmaktadır. Bu nedenle Ptt kargo ile göndereceğiniz gönderiler diğer yüklenici firmalara göre çok daha ucuza gelebilmektedir. Örneğin bir araba büyüklüğünde bir gönderinizi X firmada kargoya verdiğinizde 200-300 TL kargo ücreti ödüyorsanız, PTT’de bu ücret genelde en az %30 daha ucuz olmaktadır. Bu nedenle Ptt, diğer kargo firmalarına göre başlıca bir tercih sebebidir.

Ptt Kargo firmasının tek dezavantajı ise gönderileri diğer firmalara nazaran geç teslim etmesidir. Ancak bu süre oldukça uzun süreler değildir, normalde diğer firmaların 2 günde getirdiği siparişi, ortalama 3 günde getirmektedir. Teslim süresinin uzun olması nedeniyle pek çok kişi de Ptt’ye vermiş oldukları kargo gönderilerinin nerede olduklarını merak etmektedirler. Bu nedenle Ptt kargom nerede? internet üzerinde oldukça fazla sayıda aratılmaktadır.Peki Ptt kargom nerede nasıl öğrenilir? Kargonuzun nerede olduğu bilgisine nasıl ulaşabilirsiniz?

PTT Kargo Takip Sorgulama Nasıl Yapılır?

İlk olarak Ptt kargo takip sayfasına erişmeniz gerekiyor. Sayfaya ulaştıktan sonra size verilmiş olan kargo takip numarasını sizden istenen yere yazmanız gerekiyor. Kargo takip numarasını bilmiyorsanız, mail adresinize gelen sipariş mailini açarak bakabilirsiniz.

İkinci adım olarak,gönderi takip numaranızı ilgili alana yazarak sorgula butonuna basabilir ve Ptt kargom nerede öğrenebilirsiniz.

Son adım olarak ise, kargonuzun çıkış yeri, dağıtım şubesine geliş tarihi ve şubenize gönderim tarihi de kayıtlı olmak üzere, kargonuzun an be an nerede olduğunu çok kolay bir şekilde ekrandan sorgulayabilirsiniz.

Metni okuduğunuza göre, Ptt üzerinden kargo sorgulama işleminin nasıl yapıldığı, kargonuzun anlık takibini ve kargonuzun hangi saat ve tarihte nerede olduğunu öğrenmişsiniz demektir. Umarım size yararlı olmuşuzdur. Okuduğunuz için teşekkürler..