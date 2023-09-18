Genel olarak senetle araba dediğimizde çoğumuzun aklına bankaları dahil etmeden araba satın almak geliyor. O halde banka kredisi kullanılmadan senet ile araba nasıl alabiliriz. Güvenilir ve doğru şartlar içerisinde kimler size peşinatsız aracı sadece senet yaparak aracını teslim eder. Şimdi bunun ile ilgili soruların bütün yanıtlarından sıra ile bahsedeceğim.

Aslında peşinatsız senet ile araba satın almak düşündüğümüzden daha kolay. Galericiler bu işleri tümü ile ticarete çevirmiş ve birtakım kolaylıklar ile senet sayesinde araba satıyor. Sadece 300 TL ile notere ödenecek tutar ve 120 TL alım satım parasının bulunması senet ile araba almanız için yeterlidir.

SENET SAYESİNDE ARABA SATIN ALMA NASIL OLUR

Kısaca bahsedelim; Diyelim ki bankalarda çektiğiniz kredilerden dolayı bozuk bir sicil kaydınız var ve bu nedenle istediğiniz kredi tutarını çekemiyorsunuz. O zaman galericiler sizin yerinize bu miktarı anlaşmalı olduğu bir bankadan örneğin 0,95 faiz ile 12-24-36 ay süresince kredi kullanıyor. Peki galerici bu işin içerisinden nasıl sıkıntı yaşamadan çıkacak, o da çok kolay galericide sizin istediğiniz vade oranına göre size uygun olan bir faiz oranı belirliyor. 0,95’den çekilen bir krediyi size %3 den hesap ediyor ve böylelikle galerici bankadan çekmiş olduğu krediden %2,05 kar elde ediyor. Ayrıca zaten size satmış olduğu araçtan da bir avantaj sağlayacaktır. Örneğin 1800 TL eden bir aracı 2300 liraya sattı mı ve buradan kar elde ettiğine göre galerici oldukça kazançlıdır.

SENETLE ARAÇ ALMANIN ZORLUKLARI VE RİSKLERİ

Öyleyse bu galerici neden senet ile araba satmasın? Satmamasını gerektiren bir durum var mı? Tabi ki yok. Bu nedenle peşinatsız sadece senet ile araba satın alabilir miyim? Sorusuna takılamamak lazım. Özellikle İstanbul da ki birçok galeri sahipleri sizlere bu fırsatı gümüş tepsiler de sunuyor. Bir de azıcık peşinatınız olduğunda sizden iyisi yok. Bu neden le senet ile araba almanın hiçbir zorluğu yoktur.

SATICININ SENET İLE ARABA ALIMINDA Kİ GÜVENCESİ NEDİR?

Şimdi de galerici bana neden ve niçin güvensin diye düşünebilirsiniz. Bundan da kısaca bahsedelim. Galerici noterde arabayı size sattığı sırada aracın üstüne rehin koyması gerekir aksi halde satış yapmak mümkün olmayacaktır. Araca rehin konulur ve borç bittikten sonra araç tamamen sizin olur. Borç bitmediği halde aracınızı asla satamazsınız. Senetler ise sadece tek bir tane olur. Borcunuzu ödeme zamanın da ödemezseniz sorun yaşayabilirsiniz. Çünkü galerici o seneti avukata verir ve aracınıza el konur. Araç galericiye geri verilir. Netice de senet ile araba satın almak oldukça risklidir, kendinize güveniyorsanız bu işlere kalkışabilirsiniz.