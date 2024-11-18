Vücudun belirli bölgelerini "kütletmek", çoğu insan tarafından anlık rahatlama yöntemi olarak görülüyor.

Uzun saatler süren bilgisayar kullanımı, stresli iş temposu veya uyku düzensizlikleri sonucu boyun, bel ve omuz bölgesinde oluşan gerginlikleri hafifletmek için pek çok kişi, rahatlamak için kütletme olarak bilinen bu yönteme başvuruyor.

İnternet üzerinde de popüler hale gelen bu "kütletme" uygulamaları, genellikle "masum" bir hareket olarak görülse de uzmanlar tarafından sakıncalı olarak adlandırılıyor.

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Rahatlamak isterken sağlığınızdan olmayın: Kütletme felce neden olabilir

Rahatlamak isterken sağlığınızdan olmayın: Kütletme felce neden olabilir

İnsanların vücudunu rahatlatmak için kullandığı bazı 'kütletme' yöntemleri, sağlığı ciddi şekilde tehdit ediyor. Yanlış yapılacak hareketlerle felçle karşı karşıya kalabilirsiniz.

16.11.2024 - 10:16

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Haber Merkezi

Vücudun belirli bölgelerini "kütletmek", çoğu insan tarafından anlık rahatlama yöntemi olarak görülüyor.

Uzun saatler süren bilgisayar kullanımı, stresli iş temposu veya uyku düzensizlikleri sonucu boyun, bel ve omuz bölgesinde oluşan gerginlikleri hafifletmek için pek çok kişi, rahatlamak için kütletme olarak bilinen bu yönteme başvuruyor.

İnternet üzerinde de popüler hale gelen bu "kütletme" uygulamaları, genellikle "masum" bir hareket olarak görülse de uzmanlar tarafından sakıncalı olarak adlandırılıyor.

KÜTLETME FELCE YOL AÇABİLİR

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak, popüler bir trend olan kütletme uygulamasının teşkil ettiği tehlikelere değindi.

Kontrolsüz yapılan bu işlemlerin omurga sağlığını tehlikeye atarak felç gibi geri dönülmez sorunlara yol açabildiğini açıklayan Uzman Dr. Özkoçak, bu konuda hayati uyarılarda bulunarak, manuel terapinin doğru ellerde uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Manuel terapinin tıpta yeri olan bir yöntem olduğunun altını çizen Özkoçak, yine de bu işlemlerden önce mutlaka uzman bir hekimin hastayı muayene etmesi gerektiğini belirtti.

Dr. Özkoçak, manuel terapi öncesi uzman doktor kontrolüne dikkat çekerek “Omurga yapısını değerlendirmek için röntgen, tomografi ya da MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme) gibi görüntüleme yöntemleri kullanılmalı. Çünkü omurganın arkasında, tüm sinir sistemimizi kontrol eden çok hassas damar ve sinir paketleri bulunuyor. Kontrolsüz müdahaleler felç gibi ciddi sonuçlar doğurabilir.” dedi.