Ramazan sonrası beslenme düzenine dikkat etmek, vücudu yormadan normal ritme dönmek için önemlidir.

İşte Ramazan’dan sonra sağlıklı beslenme için bazı tüyolar:

Ani ve aşırı yemekten kaçının

Ramazan boyunca uzun süren açlığa alışan mideyi birden ağır yemeklerle yormamak gerekir. Küçük porsiyonlarla ve hafif yiyeceklerle başlamalısınız.

Gün boyunca üç ana öğün ve ara öğünlerle düzenli bir beslenme programına geçmelisiniz. Sabah kahvaltısını ihmal etmemek çok önemli.

Bol su tüketin

Ramazan’da sıvı tüketimi azaldığı için vücudun su dengesini yeniden sağlamak gerekiyor. Günde en az 2-2,5 litre su içmeye özen gösterin.

Lifli ve protein ağırlıklı beslenin

Sindirim sisteminin düzenlenmesi için sebze, meyve, tam tahıllı besinler ve protein kaynakları (yumurta, yoğurt, peynir, balık, tavuk, kırmızı et, baklagiller) tüketmelisiniz.

Şekerli ve yağlı gıdalara dikkat!

Bayramda tatlı tüketimi artabiliyor ama aşırı şekerli ve yağlı yiyeceklerden kaçınmalısınız. Tatlı ihtiyacınızı meyve, hurma, sütlü tatlılar veya bitter çikolata ile karşılayabilirsiniz.

Hareket edin

Ramazan boyunca azalan fiziksel aktiviteyi artırarak vücudu yeniden hareketlendirmek önemli. Hafif tempolu yürüyüşler veya basit egzersizlerle metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz.

Bağırsak sağlığını destekleyin

Uzun süren açlıktan sonra sindirim sisteminizin düzenlenmesi için probiyotik içeren yoğurt, kefir ve fermente gıdalar tüketmeye çalışın.