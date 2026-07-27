Olay, Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BGR 575 plakalı minibüsün motor bölümünde yılan olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İnegöl İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları dikkatli çalışmayla motor kısmına gizlenen yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Özel ekipman kullanılarak yakalanan yılan, çevrede paniğe neden olmadan kontrol altına alındı.

Yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakılmak üzere bulunduğu bölgeden alınırken, olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Çevrede toplanan vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinin çalışmasını merakla izledi.