Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri Ramazan Bayramı'nda kamu düzeni ve halk sağlığını etkileyecek unsurları önleyici tedbirlerin alınması konusunda denetimlerini sıklaştırdı.BURSA (İGFA) - 9 günlük Ramazan Bayramı tatili Bursa'da alışveriş ve araç yoğunluğunu arttırırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmeleri için denetimlerini sıklaştırdı.

Olumsuzlukların yaşanmaması adına önleyici tedbirlerin alındığını belirten Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Cevdet Özgür, “Bayram dönemlerinde özellikle seyyar satıcılarla mücadele ve terminal yoğunluğumuz fazla oluyor. Bu durumlar için nöbetçi ekiplerimizi çoğalttık.

Bayram süresince Mudanya, Güzelyalı, Kumla bölgelerinde ekiplerimiz 11:00-23:00 saatleri arasında çalışacaklar. Yine nöbetçi ekiplerimiz de olacak. Esnafımızın alışverişleri ve geçişleri zorlaştıracak işgallerde bulunmamasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Mustafa Bozbey'in tüm Bursalıların bayramı huzur içerisinde geçirmesi talimatları doğrultusunda görev başında olduklarını ve Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezlerinin 7/24 ulaşılabilir olduğunu da ifade eden Özgür, vatandaşların 0224 716 33 30 ve 153 nolu hatları arayarak talep ve şikâyetlerini iletebileceğini söyledi.