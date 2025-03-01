Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, Belediye Başkanı Ercan Özel’in talimatıyla, ilçedeki fırınlara İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik gereğince denetimlerini gerçekleştirdi. Sıhhi temizlik, gramaj ve ruhsat kontrolünün yapıldığı denetimlerde uygun şartları sağlamayan fırınlara ceza yazıldı. Konu hakkında görüşlerini belirten Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "On bir ayın sultanı ramazan ayı geldi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, sürekli olarak sürdürdüğü denetimlerin yanı sıra, ramazan ayında halkımızın en temel ihtiyacı olan ekmek ve pide üretiminin yapıldığı fırınları ayrıca denetledi. Biz elbette esnafımıza güveniyoruz. Ancak, halkımızın da gönül rahatlığıyla sağlıklı gıdaya ulaşmalarını sağlamak için bu denetimlerimizi aralıksız devam ettireceğiz" dedi.

Kaynak: Bülten