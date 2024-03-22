RDW değeri, kırmızı renkteki kan hücrelerinin sahip oldukları hacimin ne kadar değişkenlik gösterdiğini ifade etmektedir. RDW değeri ne kadar yüksek olursa, kırmızı kan hücrelerinin sahip oldukları boyutların o oranda değişkenlik ortaya koyduğuna işaret etmektedir. RDW değerinin düşük olması ise, kırmızı kan hücrelerinin mevcut boyutlarının çok az oranlarda değişkenlik gösterdiğini belirtmektedir.

Vücutta oksijenin taşınmasında önemli bir rol üstlenmekte olan kırmızı kan hücreleri kandaki önemli yapılar arasında yerini almaktadır. Çoğu zaman kan hücrelerinin hacmi, nabız ne kadar hızlı ise o kadar büyük hacimde olur ve tam tersi durumda ise kırmızı kan hücrelerinin hacmi yavaş olan nabız kadar düşük olmaktadır.

Normal RDW Aralığı Nasıl Olmalı?

RDW değeri, yapılan kan testindeki MCV değeri göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır. İdeal olarak kabul görmekte olan RDW değeri aralığı: ,2- ,5 arasında bulunmaktadır. Ancak RDW aralığı farklı laboratuarlarda değişkenlik gösterebilmektedir. Bu nedenle kendi kan testinizin sonucundaki aralığı dikkate almanızda yarar olacaktır. Kafaları meşgul eden diğer bir konu da rdw düşüklüğü nedir sorusunun cevabıdır.

RDW Düşüklüğü Nedir?

Akılları en çok meşgul eden nitelikteki Rdw düşüklüğü nedir sorusu için bu konuyla alakalı olarak en çok sorulan sorulardan biri de rdw düşüklüğü nedir sorusudur. Bu durum ihmal edilmemesi gereken sağlık sorunlarından birinin ortaya koyabilmektedir. Rdw düşüklüğü nedir sorusunun yanıtı olarak ideal olarak görülen RDW değer aralığının ,2'nin altında olması RDW düşüklüğüne işaret eden bir durumdur.

RDW Düşüklüğü Nedenleri

Rdw düşüklüğü nedir ve nedenleri nelerdir şeklinde bir soruya cevaben; .2 değerinin altındaki RDW'nin anlamı kırmızı kan hücrelerinin hacimlerinin çok az bir değişikliğe uğradığını göstermektedir. Macrocytic anemi adlandırılan anemide, yeterli oranlarda kırmızı kan hücresi üretiminin gerçekleştirilemediği bir kan hastalığı olma özelliğine sahiptir. Yeterli sayıda olmasa da var olan kırmızı kan hücreleri büyük boyutlara sahip olmaktadırlar. RDW değerinde düşüklüğün görülmesinde etken rol alan bir diğer kan hastalığı ise Mikrositer anemidir.

Mikrositer anemilerde normalin çok altında küçük kırmızı kan hücreleri bulunmaktadır. Her iki kan hastalığı da kırmızı kan hücrelerinin boyutlarında çok ciddi derecede değişiklik ortaya çıkmasına neden olmazlar. Bunun nedeni bu hastalık durumlarında kırmızı kan hücreleri ya hep küçük boyutlardadır ya da hep büyük boyutlarda. RDW değerinde düşüklüğe neden olan sebep olan durum kırmızı kan hücrelerinin boyutlarıdır.

RDW Düşüklüğünün Belirtileri

RDW değeri ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından en çok merak edilen konulardan biri de RDW düşüklüğünün belirtileri konusudur. RDW düşüklüğü olup olmadığının anlaşılması için en etkili yöntem kan testi yapılmasından geçmektedir. RDW düşüklüğünün belirtileri, belirli bir özellik taşımayabilir ve duruma göre farklılık gösterebilir.

RDW Düşüklüğünün Tedavisi

Yapılan kan testi neticesinde RDW değerindeki ufak çaplı düşüklük ve yükseklikler olası bir sağlık sorunun söz konusu olduğu anlamını taşımayabilir. Ancak RDW sonuçlarındaki düşüklükler ve yükseklikler dikkate alınması gereken önemli konular arasında gelmektedir. RDW düşüklüğünün tedavisi rdw yüksekliği nedir gibi konularla ilgili olarak bir doktorun görüşünü almak son derece önemlidir.

RDW düşüklüğünün tedavisi rdw yüksekliği nedir konuları ihmal edilmemesi gereken bir önem taşır. Doktorunuz yapılan kan testi sonuçlarına göre sizden ek testler isteyebilmektedir. RDW değerinde ortaya çıkan düşüklük ve yükseklikler tedavi edilebilir sağlık sorunları arasında gelirler. Doktor tarafından uygun görülen bir tedavi yöntemi ile RDW değeri normal değer aralığına rahatlıkla döndürülebilir.

RDW Yüksekliği Nedir?

RDW değer aralığının ,5 üzerinde olan değer RDW değerinin yüksekliğini işaret etmektedir. RDW kırmızı kan hücresi olan Eritrosit dağılım genişliği anlamına gelmektedir.

RDW Yüksekliğinin Nedenleri

RDW yüksekliği yapılan tam kan tahlili sonucunda ortaya çıkar. Kan değerleri düşük olan hastalarda uygulanan demir tedavisi esnasında eritrosit değerinin yükselmesi neticesinde RDW değerinde yükseklik meydana gelir. Gerçek anlamda RDW değerindeki yükselme, uygulanmakta olan demir tedavisinin olumlu bir etki gösterdiğini ortaya koyar. Böylece kansızlık sorunun ortadan kalkar. Yüksek RDW değeri korkutucu değil tam tersine olumlu bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. Bir tür kan hücresi olan eritrositlerin değerinde ortaya çıkan yükselme neticesinde RDW olarak ifade edilen Kırmızı küre dağılımı da yükselme göstermektedir. Demir eksikliği problemi yaşayan hastaların tedavilerine gereken özeni göstermeleri oldukça önemli bir durumdur.

RDW Yüksekliği Belirtileri

RDW yüksekliğinin söz konusu olup olmadığının anlaşılabilmesi için tam kan testi yapılması gerekir. RDW yüksekliği belirtileri gözle görülür anormaliler göstermeyebilirler. RDW yüksekliği belirtileri gözlemlenemeyen bir durum olduğundan kesin bir tanı konulabilmesi için tam kan testi gereklidir. Kan tahlili neticesinde çıkan sonuçlar doğrultusunda doktorunuzun tavsiyelerine kulak vermeniz oldukça önemlidir.

RDW Yüksekliği Tedavisi

RDW yüksekliği tek başına bir hastalığın göstergesi olmaz. RDW yüksekliği tedavisi için, RDW ve MCV değeri birlikte birçok hastalığın tanısında kullanılmaktadır. RDW ve MCV değerlerinde ortaya çıkan farklılıklar çeşitli hastalıklara işaret edebilmektedir. RDW ve MCV değerindeki yükseklik B12 vitamini eksikliği, Folik asit eksikliği, Hemolitik anemi, Kornik karaciğer hastalığı, Miyedisplastik sendrom kaynaklı olabilmektedir.

-RDW değerinin yüksek olması ve MVC değerinin düşük olması halinde demir eksikliği anemisi ve Orak hücre anemisi söz konusu olabilmektedir.



-Normal MCV değeri ve yüksek RDW değeri görülmesi halinde Orak hücre anemisi, demir eksikliği anemisi ve kronik karaciğer hastalığı mevcut olabilmektedir.



-Normal RDW değeri ve MVC değerinde yükseklik olması halinde kronik bir karaciğer hastalığı ve Aplastik aneminin varlığı söz konusu olabilmektedir.



-RDW değerinde düşüklük ve MCV değerinde yükseklik olması halinde Makrositik anemi söz konusu olabilmektedir.



-RDW değerindeki düşüklük ve MCV değerindeki düşüklükte de yine Mikrositik anemi rol oynamaktadır.



Kan tahlili neticesinde ortaya çıkan yüksek RDW değeri doktor tarafından gerekli görülmesi durumunda çeşitli tedavi yöntemleriyle tedavi edilebilmektedir. Doktor gerekli durumlarda RDW değerinin yükselmesinin nedeni altında yatan sebepleri belirlemek için testler isteyebilir ve bu yönde hastanın durumuna uygun olarak RDW yüksekliği tedavisi için uygun tedavi yöntemi belirler.