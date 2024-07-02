Red Bull SoundClash, 2 Ağustos 2024’te müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. İki sanatçının karşılıklı olarak iki farklı sahnede mücadele edeceği ve kazananın seyirciler tarafından alkışmetre ile belirleneceği Red Bull SoundClash’te, son dönemin önde gelen isimlerinden Uzi ve Güneş performans gösterecek.

2006’dan bu yana dünyanın dört bir yanında onlarca sanatçı ve binlerce seyirciyi ağırlayan Red Bull SoundClash, Türkiye’de uzun bir aradan sonra 2 Ağustos 2024’te Volkswagen Arena’da gerçekleşecek. Sanatçıların karşılıklı iki farklı sahnede karşı karşıya geldiği Red Bull SoundClash sahnesinde mikrofonda, rap dünyasının önde gelen iki yıldız ismi Uzi ve Güneş olacak. Sanatçıların farklı konseptlerde birbirlerine meydan okudukları bu konserde, her meydan okumadan sonra performanslar alkışmetre ile puanlanacak.

Etkinlikte yer alacakları için çok heyecanlı olduklarını belirten Uzi ve Güneş “Daha önce görülmemiş bir konser deneyiminde yer almak çok heyecan verici. İzleyicilerin de bu konserin bir parçası olması bizim için çok değerli, müzikseverlerle buluşmak için şimdiden sabırsızlanıyoruz. Bu heyecan dolu kapışmanın sonucunda önce müzik sonra ise dostluk kazanacak” yorumunu yaptılar. Etkinlik hakkında detaylı bilgiye RedBull.com/soundclash adresinden ulaşılabilecek.