Döngel, Batuhan Doğrukıran’ın kulübü ve camiayı yakından tanıyan bir oyuncu olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Batuhan Doğrukıran, daha önce iki sezon boyunca formamızı başarıyla terletmiş, kulübümüzü, şehrimizi ve taraftarımızı yakından tanıyan bir futbolcu. Sahadaki mücadeleci karakteri, çalışkanlığı ve aidiyet duygusuyla camiamızın sevgisini kazanmış bir isim. Onun yeniden aramıza katılmasından büyük mutluluk duyuyoruz.”

Transfer çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirten Döngel, sözlerini şöyle tamamladı:

“Batuhan’ın hücum hattımıza önemli bir güç katacağına inanıyoruz. Kalitesi ve tecrübesiyle takımımıza ciddi katkılar sağlayacaktır. Kendisine yeniden hoş geldin diyor, yeşil-beyaz formamız altında başarılı ve sakatlıksız bir sezon geçirmesini diliyoruz. Bu transferin hem kulübümüz hem de Batuhan için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”