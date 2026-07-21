Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Mattaş Endüstriyel Mutfak Sanayi AŞ hakkında yürütülen konkordato davasında şirkete 17 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıllık kesin konkordato mühleti verilmesine karar verdi.

Mahkeme, konkordato komiserlerinin görevlerine devam etmesini kararlaştırırken, geçici mühlet dönemindeki koruma tedbirlerinin de sürdürülmesine hükmetti. Dosyanın bir sonraki duruşması 13 Ocak 2027 tarihinde görülecek.

BBX BABY KİDS'İN GEÇİCİ KORUMASI UZATILDI

Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi ise BBX Baby Kids Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında daha önce verilen geçici konkordato mühletini 34 gün uzattı.

Kararla birlikte şirket hakkındaki mevcut koruma tedbirleri devam edecek. Mahkeme, firmanın kesin konkordato talebini ise 19 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak duruşmada değerlendirecek.

MADENCİLİK ŞİRKETLERİNE DE KESİN MÜHLET

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Astra Madencilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., GP Dış Ticaret ve Madencilik Ltd. Şti. ile şirket ortağı R.M.E. hakkında 13 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıllık kesin konkordato mühleti verilmesine karar verdi.

Karar doğrultusunda şirketler hakkında yeni icra ve iflas takipleri durdurulurken, konkordato komiseri mali müşavir Şükrü Çalışkan görevine devam edecek.

ZNP BİYOKÜTLE ENERJİ'NİN BAŞVURUSU SONA ERDİ

Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin değerlendirdiği ZNP Biyokütle Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ dosyasında ise farklı bir karar çıktı.

Şirketin konkordato talebinden feragat etmesi üzerine mahkeme, davanın reddine karar verdi. Böylece şirket hakkında daha önce verilen geçici konkordato mühleti kaldırılırken, uygulanan tüm koruma tedbirleri ve komiser görevlendirmeleri de sona erdi.