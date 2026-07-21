Apple, bir sonraki yazılım güncellemesinde gelişmiş metin tabanlı saldırılara karşı mücadelesini artırmayı planlıyor. Bu güncellemeye göre iOS 26.6 ile artık kullanıcılar kötü amaçlı iMessage'lar konusunda uyarılacaklar. Bu yeni güvenlik özelliği, kullanıcıların gizliliğini tehlikeye atmadan veya cihazlara erişilmeden önce potansiyel olarak tehlikeli metinleri işaretlemeyi amaçlıyor.

KULLANICILAR BU MESAJLARA YÖNELİK NASIL UYARILACAK?

iOS 26.6 beta 5’te tespit edilen kodlara göre sistem, şüpheli bir mesaj algıladığında bunun cihaza erişim girişimi olabileceğine dair ekranda uyarı gösterecek.

Uyarıda kullanıcılara “Şimdi Değil”, “Apple ile Paylaş” ve “Bildirme” seçenekleri sunulacak. “Şimdi Değil” seçeneği uyarının daha sonra yeniden görüntülenmesini sağlarken, “Apple ile Paylaş” tercihi güvenlik önlemlerinin geliştirilmesine katkı sunacak. Uyarıya yönelik bazı yorumlar da bulunuyor. Bu uyarı mesajının kullanıcıların karşısına sürekli çıkması kişilerin bunu yok saymasına neden olabilir.