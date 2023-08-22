Red Dead Redemption 2, Rockstar Games tarafından 2019. Kasım tarihinde piyasaya sürülen, macera,aksiyon oyunudur.Red Dead Redemption 2 sistem gereksinimleri kaç gb ve oyun kaç gb diye merak ediyorsanız eğer yazımızın devamında sizler için önerilen ve minimum sistem gereksinimlerini hazırladık.
Red Dead Redemption 2 Sistem Gereksinimleri
Red Dead Redemption 2 sistem gereksinimleri düşük değilse önerilen ve minimum sistem gereksinimleri diye bölebiliriz.Aşağıda Red Dead Redemption 2 sistem gereksinimlerini bulabilirsiniz.
Red Dead Redemption 2 Minimum Sistem Gereksinimleri
Red Dead Redemption 2 oyununun Minimum sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:
- İşlemci:Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300
- RAM:8 GB RAM
- Ekran Kartı:Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB
- İşletim Sistemi:Windows 7 - Service Pack 1 (6.1.7601), 64-bit
- Depolama Alanı:150 GB
- Sound:DirectX compatible
- NET:Broadband Internet connection
Red Dead Redemption 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri
Red Dead Redemption 2 oyununun Önerilen sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:
- İşlemci:Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X
- RAM:12 GB RAM
- Ekran Kartı:Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 4GB
- İşletim Sistemi:Windows 10 - Nisan 2018 Update (v1803), 64-bit
- Depolama Alanı:150 GB
- Sound:DirectX compatible
- NET:Broadband Internet connection
Red Dead Redemption 2 Kaç GB Depolama Alanı İstiyor?
Rockstar Games tarafından yayınlanan, Red Dead Redemption 2 oyununu indirebilmek için 150 GB depolama alanına sahip olmalısınız.