Red Dead Redemption 2, Rockstar Games tarafından 2019. Kasım tarihinde piyasaya sürülen, macera,aksiyon oyunudur.Red Dead Redemption 2 sistem gereksinimleri kaç gb ve oyun kaç gb diye merak ediyorsanız eğer yazımızın devamında sizler için önerilen ve minimum sistem gereksinimlerini hazırladık.

Red Dead Redemption 2 Sistem Gereksinimleri

Red Dead Redemption 2 sistem gereksinimleri düşük değilse önerilen ve minimum sistem gereksinimleri diye bölebiliriz.Aşağıda Red Dead Redemption 2 sistem gereksinimlerini bulabilirsiniz.

Red Dead Redemption 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

Red Dead Redemption 2 oyununun Minimum sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşlemci:Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300

RAM:8 GB RAM

Ekran Kartı:Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

İşletim Sistemi:Windows 7 - Service Pack 1 (6.1.7601), 64-bit

Depolama Alanı:150 GB

Sound:DirectX compatible

NET:Broadband Internet connection

Red Dead Redemption 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

Red Dead Redemption 2 oyununun Önerilen sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

İşlemci:Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X

RAM:12 GB RAM

Ekran Kartı:Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 4GB

İşletim Sistemi:Windows 10 - Nisan 2018 Update (v1803), 64-bit

Depolama Alanı:150 GB

Sound:DirectX compatible

NET:Broadband Internet connection

Red Dead Redemption 2 Kaç GB Depolama Alanı İstiyor?

Rockstar Games tarafından yayınlanan, Red Dead Redemption 2 oyununu indirebilmek için 150 GB depolama alanına sahip olmalısınız.