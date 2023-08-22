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Silent Hill 2 Sistem Gereksinimleri

Silent Hill 2 sistem gereksinimleri düşük değilse önerilen ve minimum sistem gereksinimleri diye bölebiliriz.Aşağıda Silent Hill 2 sistem gereksinimlerini bulabilirsiniz.

Silent Hill 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

Silent Hill 2 oyununun Minimum sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

  • İşlemci:700 MHz Pentium III or AMD Athlon
  • RAM:64 MB RAM
  • Ekran Kartı:32 MB 3D-Graphics Card
  • DX:DirectX 8.1
  • İşletim Sistemi:Windows XP, Windows ME, Windows 2000, Windows 98
  • Depolama Alanı:1,8 GB
  • Sound:DirectX 8.1 compatible Sound Card
  • ODD:4X CD-Rom

Silent Hill 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

Silent Hill 2 oyununun Önerilen sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

  • İşlemci:1 GHz Pentium or Athlon processor
  • RAM:128 MB RAM
  • Ekran Kartı:3D accelerator card w/64 MB VRAM
  • DX:DirectX 8.1
  • İşletim Sistemi:Windows XP, Windows ME, Windows 2000, Windows 98
  • Depolama Alanı:1,8 GB
  • Sound:DirectX 8.1 compatible Sound Card
  • ODD:8X CD-ROM drive

Silent Hill 2 Kaç GB Depolama Alanı İstiyor?

Konami Digital Entertainment tarafından yayınlanan, Silent Hill 2 oyununu indirebilmek için 1,8 GB depolama alanına sahip olmalısınız.