Silent Hill 2 Sistem Gereksinimleri
Silent Hill 2 sistem gereksinimleri düşük değilse önerilen ve minimum sistem gereksinimleri diye bölebiliriz.Aşağıda Silent Hill 2 sistem gereksinimlerini bulabilirsiniz.
Silent Hill 2 Minimum Sistem Gereksinimleri
Silent Hill 2 oyununun Minimum sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:
- İşlemci:700 MHz Pentium III or AMD Athlon
- RAM:64 MB RAM
- Ekran Kartı:32 MB 3D-Graphics Card
- DX:DirectX 8.1
- İşletim Sistemi:Windows XP, Windows ME, Windows 2000, Windows 98
- Depolama Alanı:1,8 GB
- Sound:DirectX 8.1 compatible Sound Card
- ODD:4X CD-Rom
Silent Hill 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri
Silent Hill 2 oyununun Önerilen sistem Gereksinimleri aşağıdaki gibidir:
- İşlemci:1 GHz Pentium or Athlon processor
- RAM:128 MB RAM
- Ekran Kartı:3D accelerator card w/64 MB VRAM
- DX:DirectX 8.1
- İşletim Sistemi:Windows XP, Windows ME, Windows 2000, Windows 98
- Depolama Alanı:1,8 GB
- Sound:DirectX 8.1 compatible Sound Card
- ODD:8X CD-ROM drive
Silent Hill 2 Kaç GB Depolama Alanı İstiyor?
Konami Digital Entertainment tarafından yayınlanan, Silent Hill 2 oyununu indirebilmek için 1,8 GB depolama alanına sahip olmalısınız.