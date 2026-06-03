Gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar, Muğla’nın Bodrum ilçesinde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

REHA MUHTAR KİMDİR?

Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959’da İstanbul’da doğdu. Babası Kerkük kökenli Irak Türkmeni olan Muhtar, ilk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı. Üniversite eğitimini ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu’nda aldı.

Gazetecilik kariyerine 1980 yılında başlayan Muhtar, 1981’de Milliyet gazetesinin Ankara bürosunda görev aldı. Burada dış politika ve siyaset alanlarında muhabirlik yaptı. Daha sonra TRT’ye geçen Muhtar, Yunanistan’ın başkenti Atina’da TRT muhabiri olarak çalıştı. Atina’da bulunduğu dönemde Yunanistan briç şampiyonu da oldu.

1991 yılında “Ateş Hattı” programını hazırlamaya başlayan Reha Muhtar, ilerleyen yıllarda TRT, Kanal D, Star TV, Show TV, atv, FOX, CNN Türk ve Kanaltürk gibi birçok medya kuruluşunda görev yaptı. 1996 yılında Show TV’ye geçerek ana haber sunuculuğu ve haber genel yayın yönetmenliği görevlerini üstlenen Muhtar, televizyonculuk kariyerinde geniş kitleler tarafından tanındı.

Televizyon programlarının yanı sıra gazetelerde de yazarlık yapan Muhtar, Akşam, Star, Sabah ve Vatan gazetelerinde köşe yazıları kaleme aldı. “PişşTi”, “Çapraz Ateş”, “Çok Farklı” ve “Son Kale” gibi programlarda da izleyici karşısına çıkan Muhtar, son olarak 2016 yılının Kasım ayında Vatan Gazetesi’nden ayrıldı.

Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Reha Muhtar, 1983 yılında gazeteci Selin Çağlayan ile evlendi. Bu evlilik beş yıl sonra sona erdi. Muhtar’ın, oyuncu Deniz Uğur ile birlikteliğinden 2009 yılında dünyaya gelen Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları bulunuyor.