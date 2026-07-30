İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu, merhum Devlet Bakanı Ahmet Türkel'i vefatının yıl dönümünde kabri başında dualarla andı. Dernek üyeleri, Türkel'in İnegöl'e bıraktığı eser ve hizmetlerin unutulmayacağını vurguladı.

İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu, İnegöl'ün yetiştirdiği önemli devlet adamlarından merhum Devlet Bakanı Ahmet Türkel'i, vefatının yıl dönümü olan 30 Temmuz'da kabri başında düzenlenen programla andı.

Duaların okunduğu anma programına katılan dernek yöneticileri, Ahmet Türkel'in İnegöl'e kazandırdığı hizmetlerin ve şehrin gelişimine yaptığı katkıların unutulmayacağını ifade etti.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, "İnegöl'ümüzün en büyük değerlerinden olan rahmetli Bakanımız Sayın Ahmet Türkel'i vefatının yıl dönümünde mezarı başında dualarla andık. Şehrimizin kaderini değiştiren, yeniden ve unutulmayacak yepyeni bir hikâye yazan Sayın Bakanımıza minnettarız. Yıllardır onun bıraktığı miras ile yaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında ise, İnegöl'e hizmet eden tüm isimlere teşekkür edilerek, "Şehrimiz için emek veren, değer katan başta Ahmet Türkel olmak üzere herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz." denildi.

Anma programı, edilen duaların ardından sona erdi.