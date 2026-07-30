Bursa’da kamuoyunun yakından izlediği ve 37’si tutuklu 63 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme, Mustafa Bozbey ile Turgay Erdem’in tutukluluklarının devamına karar verdi.

Tutukluluklarının devamına karar verildi

Mustafa Bozbey ile Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu Hüseyin Gür, Muhkim Demirtaş, Naci Kale, Şemsi Oğuz, Tamer İşler, Abdulkadir Alkan, Ahmet Atış, Batuhan Abay, Berat Göral, Doğan Gündüz, Faruk Bakgör, Ferhat Bakgör, Mehmet Faruk Çelebi, Necati Çelebi, Yusuf Bakgör, Şevket İlhan, Serkan Bayram, Sırrı Aydın ve Şener Aslan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

16 kişi tahliye edildi

Heyet ayrıca tutuklu sanıklar İldam Aydın Bozbey, Mehmet Fatih Çelebi, Orhan Çelebi, Mehmet Ziya Aslan, Muttalip Koral, Nevzat Güleneli, Sertaç Aşlak, Tarık Tarım, Ayşegül Erkol, Murat Noyan Rızvanoğlu, Yusuf Berat Rızvanoğlu, Zafer Rızvanoğlu, Serkan Çağlar, Ümit İrven, Tolga Şen ve İsmail Din'in tahliyesine hükmetti.