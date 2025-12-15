Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu’nun 11 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilen 364 sayılı toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamları toplantının ana gündem maddelerinden biri oldu. Yapılan incelemeler sonucunda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Reklam Kurulu ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin sorumluları hakkında adli tahkikat süreçlerinin yürütülmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasını kararlaştırdı.

Ticaret Bakanlığı paylaşımında, tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı şekilde mücadele edilmesi ve toplumun özellikle gençlerin bu tür zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla denetim ve çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.