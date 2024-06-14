Edinilen bilgiye göre, Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel girişinde Ankara istikametinden Bursa istikametine seyir otomobil ile yan yoldan çıkan otomobil çarpıştı. Kaza sonucu direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu. Reklam tabelasına çarparak duran otomobilde bulunan aile, şans eseri kazayı yara almadan kurtuldu.
Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan aile, durumu trafik ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kaza yapan otomobilleri çekici vasıtasıyla kaza yerinden kaldırdı.
Kaynak: ÖZNUR DEDE