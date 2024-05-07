Biletinial, 2024 yılının ilk çeyrek dönemi için etkinlik biletleme sektörüne ilişkin verilerini açıkladı. Şirket, ilk çeyrekte ana faaliyet alanlarını kapsayan bilet satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre 4 katı büyüme elde ederek, bu satış rakamlarıyla Türkiye’nin "en fazla tiyatro, sinema ve opera-bale bileti satan şirketi" unvanını da korumuş oldu.

Türkiye’nin teknoloji odaklı ve kapsayıcılığı en geniş etkinlik biletleme platformu Biletinial, 2024 yılı ilk çeyrek dönemi büyüme oranlarını açıkladı. 2024 yılına yeni yatırım ve açılımlarla giren Biletinial, bunun sonuçlarını ilk çeyrekte almaya başladı. Kor faaliyet alanları olan etkinlik, eğitim, etkinlik, müzik, opera-bale ve tiyatroda bir önceki yılın aynı dönemine göre 4 katı bilet satan Biletinial, 2023 yılını ise bir önceki yıla göre 2 katı büyüme ile kapatmıştı. Satışlarda ilk 10 şehri İstanbul Avrupa, Ankara, İstanbul Anadolu, Bursa, İzmir, Antalya, Eskişehir, Manisa, Gaziantep ve Kocaeli aldı.

Biletinial’ın Türkiye’deki sinema salonlarının yüzde 60’ına, tiyatro salonlarının ise yüzde 80’ine hizmet verdiğini kaydeden Biletinial CEO’su Ulaş Uslu, "2024 yılının ilk çeyreğinde rekor büyümeye imza attık. Sürekli artan hizmet kalitemiz ve kapsayıcılığımız, hizmet verdiğimiz müşterilerimiz için açtığımız yeni büyüme alanları ve artan işbirliklerimiz bize bu başarıyı getirdi. Bunun arka planında müşterilerimizin ihtiyaçlarını önceden belirleyip, bu ihtiyaçlara yönelik çözümler geliştirip yatırım yapmamız var" dedi.

2024’ün yeni proje ve işbirlikleri

Biletinal’ın yılın ilk 3 aylık döneminde pek çok ilke imza attığına da dikkat çeken Uslu, yorum ve reyting uygulamasının da bu projelerden biri olduğunun altını çizdi. Uslu, "Tiyatro ve sinema alanında tamamen müşteri odaklı bir proje geliştirerek www.biletinial.com adresi üzerinde satılan tüm etkinlikler için yorum ve rating uygulaması başlattık. Uygulamamız ile her etkinlik sonunda müşterilere SMS ile gönderdiğimiz kişiye özel link ile görüşlerini sorduk. Gelen yorumlar tamamen şeffaf bir şekilde sitede ve iş ortaklarının panelinde yayınlanıyor. Devreye alındığı günden bugüne kadarki 2 aylık kısa dönemde 200 bine yaklaşan yorum, gerçekten etkinliğe katılan izleyicilerden toplandı. Uygulamamız ile seyirciler ilgilendiği film, oyun, stand up gösterisi ya da konser hakkında birebir ve bağımsız görüşleri önceden edinip tercihini buna göre yapabiliyor. Yorum uygulamasında dikkat çeken bir özellik de üniversitelerin tiyatro eleştirmenliği bölümlerinde lisans ve yüksek lisans yapan gençlerle oluşturulan ’genç yazar’ ekibi. Geleceğin profesyonel tiyatro eleştirmenleri olacak genç yazarlar, oyunlar izleyip web sitemizde yorum ve analizlerini yayımlayabiliyor" diye konuştu.

Youtube Kanalı Biletinal Artı yayına başladı

Biletinial, tiyatro ve sinema alanındaki özgün içerikleri paylaşmak üzere YouTube kanalı Biletinial Artı kanalını da hayata geçirdi. Biletinial Artı, tiyatro ve sinema sanatçılarının konuk olarak katıldığı programlarla hem güncel hem zamansız sanat sohbetlerinin yeni adresi olacak.