Renault Grubu, 2024 yılında tüm markalarıyla 10 yeni lansman gerçekleştirerek büyümeye devam etti. Yapılan açıklamaya göre, grup 2024 yılında dünya genelinde 2 milyon 264 bin 815 araç satışı yaparak, 2023 yılına kıyasla yüzde 1,3 büyüme sağladı. Avrupa’da satışlarını yüzde 3,5 oranında artırarak pazarın iki katı büyüme kaydeden grup, 1 milyon 599 bin 51 adetlik satışla otomobil üreticileri arasında zirvede yer aldı. Ayrıca, Sandero, tüm satış kanallarında en çok tercih edilen otomobil oldu.

Renault markası, Avrupa dışında Uluslararası Oyun Planı kapsamında Kardian ile Brezilya’da satışlarını yüzde 10,3 oranında artırırken, yeni Renault Kore yapılanmasının ilk aracı olan Grand Koleos’un lansmanı sayesinde Güney Kore’de satışlarını yüzde 80,6 oranında artırdı.

Grup, değer odaklı ticaret politikasını sürdürmeye devam ediyor

Avrupa’daki perakende müşterilerine yapılan satışlar, Grup satışlarının yüzde 63’ünden fazlasını temsil ederken (pazar ortalamasına göre 21 puan) ayrıca bu kategoride ilk 10’da 4 model yer alıyor.

Avrupa’da C ve üzeri segment satışları, Grup satışlarının yüzde 30’unu oluşturuyor. Marka bu yıl Scenic E-Tech Elektrikli, Symbioz ve Rafale modellerini pazara sunarken, Dacia ise 2025 baharında bayilerde satışa sunulacak Bigster modelini tanıttı.

Grup, elektrikliye geçiş hamlesine devam ediyor. Avrupa’daki satışların yüzde 34,7’si elektrikli araçlardan oluşuyor (2023 yılına kıyasla 4,3 puan).

Hibrit araç satışları yüzde 45 artarak Grup satışlarının yüzde 25,5’ini oluşturdu (2023 yılına kıyasla 7,5 puan artış). Marka, ICE satışlarının yüzde 40’ının hibrit araçlardan oluşmasıyla Avrupa’daki ikinciliğini pekiştirdi.

Elektrikli araçlar, ürün planı açısından geçiş yapılan bir yılda Renault Grubu satışlarının yüzde 9’unu oluşturdu. Bu, yüzde 12’nin üzerinde, yani yılın geri kalanından neredeyse 5 puan daha fazla olacak şekilde 4. çeyrek karmasına da yansımaya başlıyor. Renault markasının satışlarının yüzde 13’ü elektrikli araçlardan oluşuyor. Fransa’da ekim ayından bu yana satışa sunulan Renault 5 E-Tech Elektrikli, kasım ve aralık aylarında en çok satan elektrikli otomobil oldu.

Grubun Avrupa siparişleri, Aralık 2024 sonu itibarıyla yaklaşık 2 aylık tahmini satışı temsil ediyor. Grup, 2025 yılında 7 model pazara sunacak.

Avrupa’daki elektrikliye geçiş hamlesini, diğer modellerin yansı sıra Renault 4 E-Tech Elektrikli, Dacia Bigster, Alpine A390 ve Mobilize Duo & Bento gibi araçlar destekleyecek.

Uluslararası Oyun Planı doğrultusunda stratejik bölgelerde pazar payı kazanacak.

2024 yılı satış rakamları

Renault: 1 milyon 577 bin 351 araç (2023 yılına kıyasla yüzde 1,8 artış)

DACIA: 676 bin 340 araç (2023 yılına kıyasla yüzde 2,7 artış)

Alpine: 4 bin 585 araç (2023 yılına kıyasla yüzde 5,9 artış)