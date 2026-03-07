ABD, İsrail ve İran arasında süren savaş Orta Doğu’da gerilimi tırmandırırken, bölge ülkeleri peş peşe güvenlik tedbirleri almaya başladı. Türkiye de olası risklere karşı önlem ve hazırlıklarını artırırken, gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlanan yeni atama kararları bu adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

BAŞKANLIĞIN GÖREVİ NE OLACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre; Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Daire Başkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları afet ve acil durumlara, sivil savunmaya, seferberlik ve savaş hali hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini takip ve koordine edecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI VE AFAD'A HIZLI BİLGİ AKIŞI SAĞLANACAK

Bağlı oldukları bakanlıkları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde temsil edecek başkanlıklar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca talep edilen imkan ve kabiliyetlerin yönlendirilmesi ile ilgili bakanlıkların sorumluluğundaki iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlayacak.

Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı ile afet ve acil durum yönetim merkezlerine gerekli bilgi akışını sağlayacak, bakanlar tarafından verilen görevleri yerine getirecek.

Kısacası Başkanlığın amacı; Bakanlıkların afet/acil durum, sivil savunma, seferberlik ve savaş hazırlıklarıyla ilgili işlerini koordine etmek, Cumhurbaşkanlığı ve AFAD'a bilgi akışını sağlamak, talep edilen kaynakları yönlendirmek.

Milli Savunma Bakanlığı, bu politikanın ana uygulayıcısı olduğu ve her daim savaşa ve savunmaya hazırlık yaptığı için bu birime ihtiyaç duymuyor.