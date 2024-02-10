"Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak B sınıfı ehliyet sahiplerine yeni bir fırsat sunuyor. Yönetmelik kapsamında, en az 2 yıllık deneyime sahip olan B sınıfı sürücüler, A1 sınıfı sürücü belgesi ile motosiklet kullanabilecek.

Yönetmeliğe göre, bu ayrıcalıktan yararlanmak isteyen sürücülerin belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. En az 2 yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, gereken sağlık şartlarını taşımak ve son 5 yıl içinde sürücü belgesinin geçici veya daimi olarak geri alınmamış olmak, bu ayrıcalığın temel koşullarını oluşturuyor.

Ayrıca, belirlenen direksiyon eğitimi dersini başarıyla tamamlayan ve uygulama sınavını geçen sürücüler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen A1 sınıfı sertifikayı alarak sürücü belgesi sistem kayıtlarına işletebilecekler. Bu durumda, Türkiye sınırları içinde ticari faaliyetlerde kullanılan motosikletler hariç olmak üzere A1 sınıfı sürücü belgesi ile motosiklet kullanma yetkisine sahip olacaklar.