Lezzetli ve hoş kokulu bu bitkinin kullanım şekilleri:

Baharat,

Çiğ,

Kurutulmuş,

Ağır ateşte pişirilmiş,

Izgara,

Rendelenmiş,

Haşlanmış.

Belirgin bir anason kokusuna sahip olan rezene; salata, sosis, dondurma, kurabiye, içki, makarna gibi birçok gıdada kullanılır.

Rezene Çayı Ne İşe Yarar?

Orta Çağ’da insanlar yaz gecelerinde evlerini kötü ruhlardan korumak için kapılarına rezene asarmış. Artık böyle bir kullanımı olmasa da rezene yaygın şekilde tüketilen bir tıbbi bitkidir ve kolik, konjonktivit gibi rahatsızlıklar için önerilir.

Rezene çayı hem mutfaklarda hem de belirli hastalıkların tedavilerinde tercih edilir. Hint mutfağı, İtalyan mutfağı ve füzyon mutfağı bu bitkinin yaprak, tohum ve gövdesini kullanır.

Frank İmparatoru Şarlman rezeneden o kadar etkilenmiştir ki bitkiyi Avrupa’ya getirtmiş ve kendi topraklarında yetiştirmiştir.

Rezenenin Latincesi foeniculum vulgare’

Antik Yunan ve Roma medeniyetlerinde rezenenin güç, dayanıklılık ve uzun ömür getirdiğine dair inançlar vardır.

Çayının ve tohumunun etkileri neredeyse aynıdır.

Rezene Çayının Faydaları

Rezene çayı tadı sayesinde de uzun bir süredir tüketilse de çoğu insan sağlığa olan yararları sebebiyle tercih etmektedir.

Yıllar boyunca rezenenin birçok yararı olduğu öne sürülmüştür. Rezene çayı tüketimi dünyanın dört bir yanında geleneksel tıbbın köklü bir uygulaması olmuştur.

Modern tıp rezeneye atfedilen tüm faydaları henüz kanıtlayamasa da insanlar bu bitkiyi birçok farklı soruna çözüm olması için tüketmiştir.

1. Rezene çayı adet söktürür mü?

Adet sancısı yaygın bir sorundur ve birçok kadın bu ağrılar için reçetesiz alınan nonsteroid antienflamatuar ilaçlar kullanmaktadır.

Ancak, %10- 20’lik bir kısım sancılarından bu ilaçlarla kurtulamamaktadır ve çoğunluğu alternatif yöntemler aramaktadır. 2012’de yapılan bir araştırma rezenenin bu konuda yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Araştırmacılar rezenenin kadınlarda bu ağrıların sebebi olan rahim kasılmalarını önlediğini öne sürmüştür.

2. Rezene çayı bebeklere verilir mi?

Rezenenin en önemli yararlarından biri de antispazmodik özelliğidir. Bu nedenle, rezenenin özellikle bebeklerde görülen kolik hastalığına iyi geldiği düşünülmektedir.

3. Rezene çayı kan şekerini düzenler mi?

Birçok bitki ve alternatif tıp uzmanı kan şekerini dengelemesi için rezene çayı önermektedir.

Bangladeş’te fareler üzerinde yapılan bir araştırma, mentollü rezene özünün belirli dozajlarda glukoz seviyesini antihiperglisemik ilaçlarla benzer oranlarda düzenlediğini göstermiştir.

Sağlığa yararlı olduğu düşünülen başka bir ürün de yeşil çaydır.

4. Ağrı

Rezenenin ağrı kesici özelliği de bulunmaktadır. Daha önce bahsettiğimiz Bangladeş’te yapılan araştırmada rezene özünün aspirin le aynı oranda ağrı kesici özelliğe sahip olduğu bulunmuştur.

5. Sıvı Alımı

Susuz kalmamak sağlığınız için çok önemlidir. Lezzetli ve kafeinsiz bir içecek olan rezene çayı gün içinde yeteri kadar sıvı tüketmenizi sağlar.

Rezene Çayı ve Özünün Farkları

Rezene tohumu özü ve rezene çayı aynı değildir. Bu çay daha az işlenmiştir ve daha doğaldır. Rezene çayı tüketiminin birçok faydası bulunur. Ayrıca, birçok insan rezene çayını tadı için tüketmektedir.

Araştırmalara göre rezene çayı neye iyi gelir?

Rezene tohumu öz yağının birçok yararı vardır. Rezene ve rezene çayının sahip olduğu iddia edilen bu yararların temeli geleneksel tıbba dayanmaktadır ancak bazı bilimsel araştırmalar bu bitkinin ve özellikle de yağının ilaç özelliği taşıdığını göstermektedir.

Araştırmalara göre rezene çayının faydaları şunlardır:

Kan pıhtısı oluşumunu azaltır,

Annelerde süt miktarını artırır ve kadınlarda üreme sistemini güçlendirir,

Antioksidan özelliği vardır,

Antibakteriyeldir,

Antifungal olarak kullanılır,

Antienflamatuar ve antidiyabetik etkileri vardır,

Ev tozu akarlarına karşı kullanılır.

Araştırmalar öğütülmüş rezene tohumunun hazımsızlık, ishal, dizanteri ve bazı hastane enfeksiyonlarına yol açan bakterilere karşı etkili olduğunu göstermiştir.

Başka bir araştırma, rezenenin hastalıklara yol açan serbest radikalleri yok ettiğini göstermektedir. Bu durum rezene özünün kanser, damar sertleşmesi, damar tıkanıklığı ve enflamasyon gibi birçok tehlikeli hastalığın etkileriyle mücadelede kullanılabileceğini göstermektedir. Doğal yöntemlerle tedaviyi en çok savunanlar bile rezene çayını ab-ı hayat olarak görmese de, bu araştırmaya göre rezenede bulunan maddeler yaşlanmaya karşı kullanılabilir.

Rezenenin Zararları Nelerdir?

Rezene zararsız bir bitki olarak görülse de bazı bireylerde alerjik reaksiyona yol açabilir. Ayrıca, rezene özü kullanımında aşırı doz tüketmemeye özen gösterilmelidir.

Bazı araştırmalar rezenenin östrojen benzeri etkileri olduğunu göstermektedir. Hamile veya emziren kadınların rezene çayından uzak durması gerekmektedir. Östrojen seviyesine dikkat edilmesi gereken kanser türlerine sahip bireyler de rezene tüketmemelidir.

Rezenenin ana unsurlarından biri olan estragol maddesinin de potansiyel kanserojen olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle, kanser hastası veya kanser olma riski yüksek kişiler rezene tüketiminden tamamıyla vazgeçmelidir.