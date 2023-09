Robotik kodlama, bir robotun hareket etmesini sağlayan ve bilgisayar programına aktaran talimatlardır. Robot tarafından yapılması gereken görevleri tanımlamak için öncelikle kod satırları oluşturulmalıdır. Ardından yapılan yazılım ile verilen komutları ve görevleri yapması için test edilmelidir. Kodlama doğruluğu, başarısı ve gerçekleşmesi tamamen deneme yanımla yöntemi ile sonuçlanır. Yapılan hatalar ve doğrular görülerek yazılan kod satırlarının çalışabilirliğini ölçmeyi sağlar.

Telefon, araç, mikrodalga, banka kartları vb. elektronik eşyalar sürekli kullanım gerektirmektedir. Gündelik kullanılan bu eşyalar ile sürekli insan çevresinde kodlama dolaşmaktadır. Robotik kodlama bunlara örnektir. İnsan bedeninin günlük hayatta yaptığı birçok işi, hareketi ve aktiviteyi robotlar yapabilir. Makine mühendisliği, desenler, yönlendirme ve dönüş kabiliyeti yapabilmesini sağlar. Yazılımı sayesinde aktarılan görevlerini başarı ile sonlandırması sağlanabilir. Robot görsellik ve geri bildirim vermek için tasarlanır. Kodlamasını yapan ekip işini ne kadar doğru yaparsa, robot istediği her şeyi yapar. İşini ne kadar kötü yaparsa, robot istenileni yapmaz.

Robotik kodlama programlama dilleri

Robotların hareket etmesi ve verilen komutları yerine getirmesi için kodlanması gerekmektedir. Robot yazılımları için kullanılabilecek programlama dilleri belirlenerek kod satırları oluşturulmaya başlanabilir. C, C++, Java, Python, PHP, Go, C#, Ruby, Arduino, Swift, Javascript, HTML, Visual Basic, Perl vb. birçok programlama dili ile robotun beyin kısmı tasarlanabilir. Bu sayede istenen komutları yerine getirebilir. Elektronik aksamları ve mekanik aksamları için C, C++, C#, Python ve Java ile kontrol sağlanarak istenilen mekanik işlemler yaptırılabilir.

Robot İşletim sistemi, ROS ile yardımcı uygulamalar oluşturulabilir. Bilgi bankası, yazılım kitapçığı, gelişen/güncellenen ayarlar, değişiklik yapılan aksamlar ve kodlama düzenlemelerini kontrol edebileceğiniz yönetici paneli oluşturulabilir. C, C++, Python ve C# ile uygulamalar kolayca yazabilir ve entegre edilebilir. Veri analizi, iç ve dış aksam kontrolleri ve idare analizleri robot operating system (ROS) ile beraber kullanılabilir. Arduino kullanarak robotun kodlaması bilgisayarda ufak çaplı programı döngüde tutan denetleyicidir. Analog ve dijital dönüşümleri mevcut olduğundan ötürü kodlamada tercih edilebilir. Mikro denetleyici ile uygulanan programlama dili ROS ile uyumlu çalışabilir.

