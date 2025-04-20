Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), sosyal medya hesabından yaptığı yaptığı paylaşımla insansız hava aracı AKSUNGUR’un yeni bir başarıya imza attığını duyurdu. Paylaşımda, "Göklerin sancaktarı #AKSUNGUR 40 bin feet yükseklikten bizleri selamlıyor!" ifadelerine yer verildi.

Yapılan paylaşıma göre, AKSUNGUR, yerli üretim TEI-PD170 motoruyla çıktığı bu uçuşta 40 bin feet irtifaya ulaşarak milli motorun bugüne kadarki en yüksek irtifasına erişmesini sağladı.

Bu uçuş aynı zamanda, ASELSAN tarafından geliştirilen yerli kamera sistemi AF500 ile ASPİLSAN’ın ürettiği ısıtıcılı bataryaların da en yüksek irtifada başarıyla test edildiği görev oldu.

TUSAŞ ayrıca, açıklamasında milli havacılığın gücünü semalarda taşımaya devam edeceklerini belirtti.