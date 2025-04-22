SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından, çocukları teknoloji bağımlılığı konusunda bilinçlendirmek için Çökekler İlkokulu’nda eğlenceli ve öğretici bir seminer düzenledi

100 öğrenciye farkındalık

Çökekler İlkokulu’nda düzenlenen seminerde, 100 öğrenciye teknoloji bağımlılığı hakkında farkındalık kazandırıldı.

Yeşilay iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte Uzman Psikolojik Danışman Merve Çalık, televizyon, tablet ve telefon gibi cihazların aşırı kullanımının çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine değinerek öğrencilere sağlıklı teknoloji kullanımı konusunda eğlenceli ve öğretici bilgiler aktardı.

Bağımlılıkla mücadele çok önemli

Öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada Çalık, “Eğer televizyon, bilgisayar veya telefon gibi teknoloji araçlarına karşı bir bağımlılık hissediyorsanız, bu cihazları kullanırken kendinize mutlaka bir süre sınırı koyun. Belirlediğiniz sürenin sonunda cihazı kapatıp dışarı çıkın, doğayla buluşun, arkadaşlarınızla oyun oynayın, ailenizle zaman geçirin. Gerçek yaşamda kurduğunuz ilişkiler, sizin duygusal gelişiminiz ve sağlıklı bir birey olmanız için çok değerlidir.” diyerek önemli tavsiyelerde bulundu.

“Bu Şehir Hepimizin”

Seminer öncesinde Büyükşehir yetkilileri öğrencilere “Bu Şehir Hepimizin” projesi tanıtarak, temiz ve yaşanılabilir bir çevrenin önemi vurgulandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, teknoloji bağımlılığıyla mücadele kapsamında düzenlediği etkinlikler ve seminerlerle hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor.