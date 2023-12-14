Oyun, PlayStation 4 ve Microsoft Windows sürümleri arasında çapraz platform oynamanın yanı sıra Xbox One, Switch ve Windows sürümleri arasında çapraz oynama dahil olmak üzere hem yerel hem de çevrimiçi olarak oynanabilen tek oyunculu ve çok oyunculu modları içerir.

Rocket League sistem gereksinimleri

Bellek: 4 GB

Grafik Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660

İşlemci: Intel Core 2 Quad Q8300

Dosya Boyutu: 7 GB

İşletim Sistemi: Windows 7 veya Daha Yeni

Rocket League minimum gereksinimleri

Bellek: 2 GB

Grafik Kartı: ATI Radeon HD 4850

İşlemci: Intel Core 2 Duo E4600

Dosya Boyutu: 7 GB

İşletim Sistemi: Windows 7 veya Daha Yeni

Rocket League Oyun Detayları

Çıkış tarihi: 7 Temmuz 2015 – PC, PlayStation 4. 17 Şubat 2016 – Xbox One. 8 Eylül 2016 – macOS, Linux. 14 Kasım 2017 – Nintendo Switch

Sistem Gereksinimleri: Düşük-Orta

Tür: Spor

Geliştirici: Psyonix

Yayıncı: Psyonix

Rocket League’i tanımlamanın en iyi yolu futboldur, ancak arabalarla. Mevcut ana oyun modu, oyuncuların aşırı hız ve cüretkar gösteriler yapabilen roketle çalışan araçları kullanarak çılgınca gol atmaya çalıştığını görecek.

Araçlar, rakiplerine karşı avantaj elde etmek için duvarlarda ve tavanda zıplayabilir, güçlendirebilir ve hatta sürebilir. Platformlar arası oyun, oyuncuların neredeyse anında maç bulmasına izin veren sistemler arasında da mevcuttur.

Maçlar tipik olarak yaklaşık beş dakika sürer ve skorlar hala eşitse ani bir ölüm modu eklenir. Oyuncular ayrıca 1v1’den 4v4’e kadar konfigürasyonlarda maç yapabilirler. Maçları rekabetçi tutmak için bir sıralama sistemi de dahil edildi ve bu da büyük bir e-sporun takip edilmesine yol açtı.

Rocket League, yazı yazarken sürekli olarak güncelleniyor ve artık “Snow Day” – bir buz hokeyi çeşidi, “Hoops” – bir basketbol çeşidi, “Rumble” ve “Dropshot” gibi diğer çeşitli oyun modlarını içeriyor.

ROKET LEAGUE NASIL ÇALIŞIR?

Oyuncular roketle çalışan bir arabayı kontrol eder ve puan kazanmak için arabalardan çok daha büyük bir topa vurmak için kullanırlar. Rocket League, yıkım derbisinin unsurları olan bir futbol oyununu andırıyor.

Oyuncuların arabaları havadayken topa vurmak için zıplama özelliğine sahiptir. Oyuncular ayrıca arabalarını sahadaki işaretli alanların üzerinden geçirerek hız artışlarını yakalayabilir, bu da sahayı hızlı bir şekilde geçmelerine, topa vurmak için eklenen ivmeyi kullanmalarına veya başka bir oyuncunun arabasına çarparak onu yok etmelerine olanak tanır. (Yıkılan arabalar birkaç dakika sonra yeniden doğar.)

Maçlar genellikle beş dakika sürüyor ve maç o noktada berabere kaldıysa, ani bir ölüm uzatması.

ÇOCUKLAR NEDEN SEVİYOR?

Rocket League, öğrenmesi kolay ama ustalaşması zor bir oyundur. Konsept basittir ve oynanışa tüm beceri seviyelerindeki oyuncular tarafından erişilebilir, ancak yüksek seviyede rekabet edebilmek için beceri geliştirilmelidir.

Rocket League ayrıca, oyuncuların oyun içi görünümlerini yeni arabalar, renkler ve aksesuarlarla özelleştirmelerine olanak tanıyan birçok kozmetik yükseltme sunar. Maçlar 1’e karşı 1, 2’ye karşı 2, 3’e karşı 3 veya 4’e karşı 4, stilize futbol sahalarında karşı karşıya oynanabilir.