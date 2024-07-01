Rönesans Holding ve TotalEnergies’in 2023 yılında Rönesans Enerji’de gerçekleştirdiği ortaklık, EMEA Finance tarafından düzenlenen Project Finance Awards 2023’te ‘Best Energy Deal’ (Orta ve Doğu Avrupa’daki En İyi Enerji Anlaşması) ödülü aldı.

Bugüne kadar global ortakları GIC, Meridiam Infrastructure, Sojitz, Samsung C&T, TotalEnergies ve grubun azınlık hissedarlarından Dünya Bankası kuruluşu IFC ile birlikte Türkiye’ye 8 milyar euronun üzerinde yatırım yapan Rönesans Holding, stratejik büyüme alanı olarak gördüğü yenilenebilir enerjide 2023 yılında TotalEnergies ile ortaklık gerçekleştirmişti.

"2028 yılına kadar 2.000 MW’lık yatırım planlıyoruz"

Rönesans Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Grup Başkanı Emre Hatem TotalEnergies’in yenilenebilir enerji alanında büyümek için Türkiye’yi ana ülkelerden biri, Türkiye’de ise Rönesans Enerji’yi iş ortağı olarak seçmesinin çok önemli ve değerli olduğunu söyledi. Bu güç birliğinin Türkiye’de yenilenebilir enerji alanında bugüne kadar yapılmış en büyük iş ortaklıklarından biri olduğuna dikkat çeken Emre Hatem, “Bu ortaklığın Rönesans Holding için olduğu kadar, enerji sektörü ve Türkiye için de çok önemli bir gelişme olduğunu EMEA Finance’tan aldığımız ‘Best Energy Deal’ ödülüyle bir kez daha görmüş olduk. Ortaklık sonrasında sektörün en büyük 3 yeşil enerji şirketinden biri olma hedefiyle yatırımlarımıza da hız verdik. Rönesans Enerji olarak 2028 yılına kadar 2.000 MW’lık yeşil enerji yatırımı yapmayı planlıyoruz. İnşaatına başladığımız ve geliştirmekte olduğumuz projelerle ilk etapta 2026 sonunda 726 MW kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz. Beş yıl içinde de Türkiye’nin Ulusal Enerji Planı’na göre hedeflenen yeşil enerji yatırımlarının yaklaşık yüzde 7 ila 10’unu Rönesans Enerji olarak gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Rönesans Holding EMEA Finance tarağından düzenlenen Achievement Awards 2022’de de Rönesans Sağlık Yatırım’ın EBRD’den sağlık altyapı yatırımlarında kullanmak üzere aldığı 75 milyon euroluk uzun vadeli finansmanla ‘En Başarılı Uzun Vadeli Finansman’ ödülünün sahibi olmuştu.